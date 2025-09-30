به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: کی یف در حال آماده‌سازی یک اقدام تحریک‌آمیز جدید و پرهیاهو است. کی یف پس از تحریکات پهپادی خود در لهستان و رومانی، به تلاش‌هایش برای کشاندن ناتو به رویارویی مسلحانه با روسیه ادامه می‌دهد.

این نهاد روسی اضافه کرد: در اقدام تحریک‌آمیز جدید، کی یف یک گروه خرابکار که ادعا می شود متشکل از نیروهای روسیه و بلاروس است را به لهستان اعزام خواهد کرد. کی یف قصد دارد در اقدام تحریک‌آمیزش از شبه‌نظامیان «لژیون آزادی روسیه» که در صفوف نیروهای مسلح اوکراین می‌جنگند، استفاده کند. سناریوهای اقدام تحریک آمیز جدید علیه روسیه توسط وزارت دفاع اوکراین با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی لهستان تدوین شده است. رژیم زلنسکی در پی شکست هایش، آماده است به تمام ابزارهای لازم متوسل شود، حتی به قیمت شعله‌ور کردن یک جنگ بزرگ. سناریوی تحریک‌آمیز کی یف شامل یک حمله شبیه‌سازی شده به زیرساخت‌های حیاتی در لهستان برای افزایش واکنش های عمومی است.