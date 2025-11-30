به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حکیم جفریز، (Hakeem Jeffries) رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد: پیت هگست وزیر دفاع صلاحیت لازم را ندارد و باید برکنار شود.

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا ادامه داد: اقدامات پنتاگون در سواحل آمریکای جنوبی باید بررسی شود. ما شاهد قتل‌های فراقضایی در سواحل آمریکای جنوبی هستیم و هیچ توجیهی برای آنها در جلسات توجیهی طبقه بندی شده نیز ندیده‌ایم.

حکیم جفریز، سپس اضافه کرد: آمریکا کشوری متشکل از مهاجران است و باید کشوری دارای قانون نیز باشد.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از رسیدن دوباره به قدرت به بهانه مبارزه با مهاجران، سیاست‌های خود را در این کشور دنبال می‌کند؛ اقداماتی که با مخالفت تعداد زیادی از مردم و سیاستمداران کشورش مواجه شده است.