واکنش ترامپ به حادثه تیراندازی در اطراف کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به وقوع تیراندازی در کاخ سفید در شبکه اجتماعی خود نوشت: حیوانی که به دو عضو گارد ملی شلیک کرد، در حالی که هر دو به‌شدت زخمی شده‌اند و اکنون در دو بیمارستان جداگانه بستری هستند، خودش هم به‌شدت زخمی است؛ اما در هر صورت، بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت.

وی افزود: خدا نگهدار گارد ملی بزرگ ما و تمام نیروهای نظامی و مجری قانون ما باشد. این‌ها واقعاً انسان‌های بزرگی هستند. من به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده و همه کسانی که با دفتر ریاست‌جمهوری در ارتباط هستند، در کنار شما هستیم.

در تیراندازی دقایق پیش در اطراف کاخ سفید، ۲ تن از اعضای گارد ملی آمریکا کشته شدند و عامل تیراندازی به شدت زخمی شد.

معاون ترامپ

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این باره گفت: هنوز از انگیزه تیراندازی به دو عضو گارد ملی اطلاع نداریم.

وی افزود: هنوز جزئیات زیادی درباره تیراندازی نزدیک کاخ سفید مشخص نیست.

وزیر جنگ آمریکا

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز در این باره گفت که پس از حادثه تیراندازی به دو نفر از اعضای گارد ملی آمریکا، ترامپ دستور استقرار ۵۰۰ نظامی اضافی در واشنگتن را صادر کرده است.

وی گفت که این حادثه در چند قدمی کاخ سفید رخ داده است.

وزیر دادگستری آمریکا

نیروهای امنیت فدرال در محل تیراندازی نزدیک کاخ سفید حضور دارند.

مدیر پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)

در تحقیقات مربوط به تیراندازی به نیروهای گارد ملی در واشنگتن مشارکت داریم.

ادعای مدیر اف بی آی آمریکا: نظامیان گارد ملی زنده هستند

مدیر اف بی آی اظهارات فرماندار ویرجینیای غربی درباره کشته شدن دو عضو گارد ملی آمریکا را رد کرد و مدعی شد: این دو سرباز زخمی همچنان زنده هستند، اما شرایط وخیمی دارند.

شهردار واشنگتن: اعضای گارد ملی زنده، اما در شرایط وخیمی هستند

شهردار شهر واشنگتن نیز اعلام کرد که اعضای گارد ملی که در تیراندازی ساعات گذشته در اطراف کاخ سفید زخمی شده بودند، در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی افزود که دادستان کل ایالات متحده در جریان جزئیات تحقیقات اولیه حادثه تیراندازی قرار گرفته است.