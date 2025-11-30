بنی گانتز: نتانیاهو آتش افروز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، بنی گانتز رئیس حزب آبی و سفید و وزیر پیشین جنگ رژیم صهیونیستی به درخواست عفو بنیامین نتانیاهو واکنش نشان داد.
وی گفت: نتانیاهو میداند که درخواست عفو، که مطابق با رویههای جاری در اسرائیل نیست، کاملاً جعلی است و هدف آن منحرف کردن توجه عمومی از قانون معافیت از خدمت نظامی است که او به قیمت جان فرزندان ما تبلیغ میکند.
بنی گانتز در توصیف نتانیاهو بیان کرد: او مانند آتش نشانی است که آتش را روشن می کند و سپس برای خاموش کردن آن درخواست کمک می کند.
وی افزود: نتانیاهو به جای دمیدن در شعله های آتش، آتشی را که به جان اسرائیل انداخته خاموش کند. او جلوی آسیب به دموکراسی را بگیرد و به سمت صندوق های رای برود و آنگاه به گناه اعتراف و درخواست عفو کند.
گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نامهای به اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو خود در اتهاماتش در روند دادگاه شده بود.
بنیامین نتانیاهو در درخواست عفو خود از هرتزوگ، نه به گناه خود اعتراف کرده و نه عذرخوانی کرده است، اما صدور این درخواست رسمی را میتوان به صورت تلویحی پذیرش اتهامات مطرح شده در دادگاه از سوی وی به شمار آورد.
دفتر هرتزوگ در واکنش به این درخواست، آن را «استثنایی» خوانده است؛ زیرا درخواست بخشش و عفو معمولاً بعد از صدور حکم نهایی دادگاه و اعتراف به گناه و اشتباهات درخواست میشود.
نتانیاهو در بیش از دو پرونده به همراه خانواده اش متهم به دریافت رشوه، سو استفاده از قدرت و رانت خواری است.
هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه اجتماعی خود نوشت که وقت آن است که بنیامین نتانیاهو مشمول عفو قرار گیرد. رئیس جمهور آمریکا پروندههای قضائی علیه نتانیاهو را ناعادلانه و سیاسی دانسته بود.
