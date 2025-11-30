لیبرمن: درخواست نتانیاهو برای عفو، باج گیری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آویگدور لیبرمن رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما»، در واکنش به درخواست عفو نتانیاهو گفت: کاری که نتانیاهو انجام داد درخواست عفو نبود، بلکه باج‌گیری از طریق تهدید بود.

از سوی دیگر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی خواستار پایان محاکمه نتانیاهو شد و آن را به نفع این رژیم دانست.

حزب شاس این رژیم نیز از رئیس رژیم صهیونیستی خواست که به درخواست های اپوزیسیون توجهی نکند و با درخواست عفو نتانیاهو موافقت کند.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو خود در اتهاماتش در روند دادگاه شده بود.

بنیامین نتانیاهو در درخواست عفو خود از هرتزوگ، نه به گناه خود اعتراف کرده و نه عذرخوانی کرده است، اما صدور این درخواست رسمی را می‌توان به صورت تلویحی پذیرش اتهامات مطرح شده در دادگاه از سوی وی به شمار آورد.

دفتر هرتزوگ در واکنش به این درخواست، آن را «استثنایی» خوانده است؛ زیرا درخواست بخشش و عفو معمولاً بعد از صدور حکم نهایی دادگاه و اعتراف به گناه و اشتباهات درخواست می‌شود.

نتانیاهو در بیش از دو پرونده به همراه خانواده اش متهم به دریافت رشوه، سو استفاده از قدرت و رانت خواری است.



هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه اجتماعی خود نوشت که وقت آن است که بنیامین نتانیاهو مشمول عفو قرار گیرد. رئیس جمهور آمریکا پرونده‌های قضائی علیه نتانیاهو را ناعادلانه و سیاسی دانسته بود.