سپاهان با پیروزی قاطع ۳ بر صفر از سد شهرداری ارومیه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سپاهان در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر، عصر امروز از ساعت ۱۶ در سالن مملو از تماشاگر ملت میزبان تیم پرقدرت شهرداری ارومیه بود.

سپاهانی‌ها که طی دو هفته گذشته یک پیروزی و یک شکست را تجربه کرده بودند، این بار برای نخستین‌بار در فصل جدید در مقابل هواداران پرشور خود قرار گرفتند و نمایشی مقتدرانه ارائه دادند.

طلایی‌پوشان از همان آغاز مسابقه جریان بازی را در اختیار گرفتند؛ در ست نخست با عملکردی کم‌نقص و برتری در سرویس و دفاع، با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ حریف نامدار خود را مغلوب کردند.

در ست دوم نیز شاگردان سپاهانی با وجود رقابت نزدیک، در امتیازات حساس هوشمندانه عمل کرده و این ست را ۲۵ بر ۲۳ به سود خود تمام کردند.

ست سوم اما یک نمایش کاملاً برتر از تیم سپاهان بود؛ میزبان با اجرای حملات متنوع و دفاع مستحکم، اختلاف را بیشتر کرد و در نهایت این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ و مجموع ۳ بر صفر به نام خود ثبت کرد تا یک پیروزی ارزشمند و قاطع در خانه جشن بگیرد.