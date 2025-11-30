  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸

ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه کشت زعفران در لرستان

خرم‌آباد - مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه کشت زعفران در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسوی امروز یکشنبه در جشنواره زعفران لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه کشت زعفران، اظهار داشت: باید از کشت در سطح یک هکتار به سمت برنامه‌های بزرگ‌تر و اجرای بهتر حرکت کنیم.

وی با تبیین مبانی الهی کشت و توسعه گیاهان مفید، گفت: رویش زعفران با باران نشانه‌ای از قدرت خداوند است؛ همان قدرتی که زمین مرده را زنده می‌کند و در قیامت نیز مردگان را حیات دوباره می‌بخشد، یادآور اهمیت کشت‌های مفید و مسئولیت الهی انسان در این زمینه است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه مردم به دنبال سود اقتصادی هستند، تأکید کرد: اگر مردم از سودآوری کشت زعفران مطلع شوند، خودشان به سمت این کشت ارزشمند حرکت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به خواص متعدد زعفران، گفت: این گیاه دارای ده‌ها خاصیت دارویی از جمله کمک به درمان افسردگی، خواص ضدسرطان، تقویت حافظه، کاهش خطر بیماری‌های قلبی، کاهش قند خون و بهبود بینایی است.

وی تصریح کرد: کشت زعفران در سطح دو هزار متر می‌تواند درآمدی معادل حقوق یک سال را تأمین کند.

