به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسوی امروز یکشنبه در جشنواره زعفران لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه کشت زعفران، اظهار داشت: باید از کشت در سطح یک هکتار به سمت برنامه‌های بزرگ‌تر و اجرای بهتر حرکت کنیم.

وی با تبیین مبانی الهی کشت و توسعه گیاهان مفید، گفت: رویش زعفران با باران نشانه‌ای از قدرت خداوند است؛ همان قدرتی که زمین مرده را زنده می‌کند و در قیامت نیز مردگان را حیات دوباره می‌بخشد، یادآور اهمیت کشت‌های مفید و مسئولیت الهی انسان در این زمینه است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه مردم به دنبال سود اقتصادی هستند، تأکید کرد: اگر مردم از سودآوری کشت زعفران مطلع شوند، خودشان به سمت این کشت ارزشمند حرکت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به خواص متعدد زعفران، گفت: این گیاه دارای ده‌ها خاصیت دارویی از جمله کمک به درمان افسردگی، خواص ضدسرطان، تقویت حافظه، کاهش خطر بیماری‌های قلبی، کاهش قند خون و بهبود بینایی است.

وی تصریح کرد: کشت زعفران در سطح دو هزار متر می‌تواند درآمدی معادل حقوق یک سال را تأمین کند.