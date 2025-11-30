اختتامیه سومین جشنواره علمی شهید چمران در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره علمی شهید چمران با مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و جمعی از اساتید و نخبگان در کرمانشاه برگزار شد. این رویداد با هدف تقویت جریان جهاد علمی و معرفی پژوهشگران برتر، فرصت ارائه ظرفیت‌های علمی در قالبی رقابتی و کاربردی را فراهم کرد.

در کرمانشاه، این جشنواره با حضور سردار ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم، جمعی از مسئولان استان، اساتید دانشگاه‌ها و نخبگان برگزار شد.

مجید درویشی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز در مراسم حضور یافت و ضمن قدردانی از برگزارکنندگان گفت: جشنواره‌های علمی و فرهنگی می‌توانند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای جوان شوند و با تقویت جریان پژوهش، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

درویشی افزود: توجه به ظرفیت جوانان و حمایت از مسیرهای پژوهشی می‌تواند فضای آینده‌سازی را در استان تقویت کند و پیوند میان علم و نیازهای اجتماعی را پررنگ‌تر سازد.

گزارش‌ها حاکی است بیش از ۱۶٬۲۰۰ اثر علمی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که بیانگر جایگاه پژوهش در میان جوانان و اهمیت توسعه برنامه‌های علمی در کشور است.