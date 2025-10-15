به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون کانون‌های علمی اجلاسیه معاونان پژوهش حوزه‌های علمیه استان‌ها عصر چهارشنبه در سالن جلسات معاونت پژوهش حوزه برگزار شد و طی آن مسئولان و معاونان پژوهش به بررسی راهکارهای تقویت فعالیت‌های پژوهشی در سطح مدارس علمیه پرداختند.



حجت‌الاسلام والمسلمین جدی، دبیر کمیسیون با مرور فعالیت‌های کانون‌های علمی در واحدهای آموزشی، مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه را تشریح کرد. وی گفت: ارتقای انگیزه اساتید و طلاب در فعالیت‌های پژوهشی باید در اولویت قرار گیرد و حمایت مالی مناسب، تأمین تجهیزات و منابع آموزشی لازم برای این هدف ضروری است.



دبیر کمیسیون کانون‌های علمی همچنین با اشاره به کمبود نیروی متخصص و اساتید راهنما در برخی استان‌ها افزود: نظارت قوی و هدفمند بر فرآیندهای کانون‌های علمی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت فعالیت پژوهشی است و باید از بروز فعالیت‌های صوری و مستندسازی غیرواقعی جلوگیری شود.



وی تأکید کرد: وجود سامانه‌های منسجم برای ثبت، رصد و ارزیابی فعالیت‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت پژوهش‌ها دارد و گفت: توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و کیفی‌سازی فعالیت‌ها، کلید عبور از مشکلات موجود است.



حجت‌الاسلام والمسلمین جدی به مجموعه‌ای از راهکارهای عملی نیز اشاره کرد که شامل برگزاری دوره‌های آموزشی برای آمادگی و انگیزش طلاب، کاهش حجم برخی دروس آموزشی به نفع تمرکز بر فعالیت‌های پژوهشی، ایجاد جایگاه رسمی برای کانون‌های علمی در ساختار مدارس و برگزاری جشنواره‌های استانی با معرفی منتخبین کشوری می‌شود.