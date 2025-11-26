به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، این شبکه به عنوان پلی پویا و مؤثر میان پژوهشگران علوم ورزشی مقیم داخل و خارج از کشور طراحی شده است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی نخبگان و اساتید ایرانی سراسر جهان، گامی در جهت ارتقای پژوهش، فناوری و تعاملات علمی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی بردارد.
اهداف کلیدی شبکه GISAN:
- ایجاد اکوسیستم همکاری میان پژوهشگران ایرانی داخل و خارج
- نقشآفرینی مؤثر در نهادهای بینالمللی ورزشی
- تشکیل دیتابیس تخصصی اعضا جهت تسهیل تعاملات علمی و پژوهشی
- تشکیل کمیتههای تخصصی گرایشهای علوم ورزشی
- تقویت همکاریهای علمی و پژوهشی بین المللی در قالب طرح، مقاله، کتاب و دانشجوی مشترک
- برگزاری دورهها و بوت کمپهای آموزشی مشترک
- برگزاری وبینارهای آموزشی با برترین اساتید ایرانی مقیم خارج کشور
- نهادینهسازی مشارکت اعضا از طریق انتخاب اعضای واجد شرایط به عنوان هیأت تحریریه نشریات پژوهشگاه و عضویت در گروههای پژوهشی
از کلیه پژوهشگران، اساتید و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی دعوت میشود با پیوستن به این شبکه، در توسعه علمی و ورزشی کشور نقشآفرینی کنند.
علاقهمندان جهت ثبتنام و تکمیل فرم عضویت میتوانند از طریق این لینک https://ssrc.ac.ir/fa/form۲۹۲ اقدام نمایند.
