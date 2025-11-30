  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

جزئیات سانحه تصادف همسر معاون رئیس جمهور + فیلم

رئیس پلیس راه فراجا جزئیات سانحه تصادف خودرو همسر معاون رئیس جمهور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا در خصوص جزئیات تصادف خودروی سواری متعلق به خانواده معاون رئیس جمهور اسماعیل سقاب اصفهانی گفت: ساعت ۱۳:۲۱ امروز یک دستگاه سواری تارا که در مسیر تهران به سمنان در حرکت بود، در محدوده ایوانکی با یک دستگاه کامیون بنز که در حاشیه جاده متوقف بود، برخورد کرد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در این حادثه خانم فاطمه حیدری، ۳۴ ساله از سرنشینان سواری تارا (همسر معاون رئیس جمهور) در صحنه در دم جان باخت و ۳ سرنشین دیگر، راننده خودرو، پدر همسر (۵۶ ساله)،دختر (۱۲ ساله) و پسر (۹ ساله)، معاون رئیس جمهور) در این خودرو مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار و سپس به تهران منتقل شدند.

بر پایه گزارشات اولیه پلیس راه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی خستگی و خواب آلودگی علت تامه وقوع این سانحه عنوان شده است.

سردار کرمی اسد در انتها افزود علت اصلی حادثه پس از بررسی‌های کارشناسان پلیس راه اعلام خواهد شد.

کد خبر 6673595

    نظرات

    • کاربر IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 1
      پاسخ
      خدا صبرش ن بده تسلیت به جنا ب معاون رییس جمهور سخته
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 0
      پاسخ
      چرا باید این ارابه های مرگ ، مرتبا تولید و تولید و بازهم تولید شود ؟ آیا خودرو های خارجی هم در چنین برخوردی ، اینگونه له میشوند ؟ کی باید بیدار شویم ؟ حمایت از تولید ارابه های مرگ ، به چه قیمت و تا به کی ؟ چرا دانسته مردم خودمان را بخاطر حماقت ، به کام مرگ میفرستیم ؟ چرا باید خودرو های ایمن آنقدر گران باشند که بجز تعداد محدودی از مردم ، امکان بهره برداری از تکنولوژی روز را نداشته باشند ؟ چرا باید ایران تنها کشوری در دنیا باشد که خودروهای ایمن ده برابر گرانتر از همین خودروها در کشورهای همسایه باش
    • IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدا صبرتون بده جناب معاون محترم ولی ضمن ناراحتی عمیق از این حادثه دردناک شما که الان مسوول هستی تورا به هر چی می پرستی شب وروزت رو بزار تا بساط این دو تا خودرو ساز قاتل رو برچینید

