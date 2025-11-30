واژگونی پژو ۴۰۵ در محور میناب به بندرعباس ۸ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی اظهار کرد: اعلام واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴٠۵ در محور میناب به بندرعباس، روبهروی پمپ بنزین ارشک (چاه فعله)، آمبولانس پایگاههای دوراهی میناب و دهنو بندرعباس به محل اعلام شده اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور کارشناسان در محل حادثه، بررسی اولیه، این حادثه خوشبختانه بدون فوتی بود، اما ۸ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستانهای شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس منتقل شدند.
قاسمی در پایان گفت: کاهش تصادفات، نه یک رویداد مقطعی، بلکه یک تغییر فرهنگی مداوم است. هر بار که پشت فرمان مینشینید، با رعایت نکات رانندگی ایمن، عدم رانندگی با خستگی، استفاده نکردن از تلفن همراه حین رانندگی، رعایت سرعت و فاصله طولی مطمئنه، ایمنی خود و عزیرانتان را رقم زده و قطعاً مسئولیتپذیری شما در اجرای دقیق هر یک از موارد ذکر شده، مستقیماً امنیت جانی و مالی خود، خانوادهتان و کل جامعه را تضمین میکند.
نظر شما