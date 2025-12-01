علت حادثه جان باختن همسر معاون رئیس جمهور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پلیس راه سمنان علت تصادف رانندگی که منجر به جان‌باختن همسر معاون رئیس جمهوری و مصدومیت چهار عضو دیگر خانواده شده بود را اعلام کرد.

وی افزود: خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی، روز گذشته در تصادف یک خودروی تارا با یک کامیون در محور شریف‌آباد گرمسار دچار حادثه شدند.

رئیس پلیس راه سمنان با بیان اینکه این تصادف رانندگی در ورودی شهر ایوانکی رخ داده است افزود: در این سانحه جاده‌ای، متأسفانه همسر معاون رئیس جمهوری جان به جان‌آفرین تسلیم کرده و مابقی سرنشینان خودرو نیز مصدوم شدند.

بزرگی تشریح کرد: با بررسی‌های تخصصی کارشناسان تصادفات پلیس راه استان مشخص شد علت تامه این سانحه عدم توانایی راننده تارا در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی بود.

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی است.