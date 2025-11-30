جلیلی: همه در قبال کمک به دولت وظیفه داریم؛ روایت درست بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر یکشنبه در جمع نخبگان سیاسی و فرهنگی آذربایجان غربی، اظهار کرد: همه ما در قبال کمک به دولت وظیفه داریم و هرجا خلأیی مشاهده کردیم، باید با ارائه راه‌حل، به دولت کمک کنیم. یکی از راه‌های یاری دولت، تقویت حرکت‌های شایسته است و راه دیگر این است که وقتی خطایی را متوجه شدید، بلافاصله تذکر دهید و نگذارید کشور در چاله بیفتد.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از راه‌های کمک، این است که هر ایرانی در هر زمینه‌ای که توانایی دارد، نقش آفرینی کند، کارهای زمین‌مانده را به دوش بکشد و هرجا تشخیص داد درست است، وارد میدان شود. باید فضایی پرنشاط ایجاد کرد تا جوانان را به دنبال خود به حرکت درآوریم و جوانان باید احساس کنند پناه و ملجایی دارند.

باید با احساس تکلیف به دولت کمک کنیم

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مسئولیت شرعی افراد ادامه داد: بین خود و خدایمان باید تا اندازه وسعمان کار کنیم و اگر انجام ندهیم، روز قیامت پاسخگو خواهیم بود.

جلیلی اظهار کرد: آنچه موجب تمایز این جمع با جمع‌های دیگر می‌شود، این است که «تکلیف الهی» این جمع را دور هم گرد آورده است. اگر عزیزی در مقطعی کاری را انجام داده، با اخلاص و تکلیف درست همراه بوده است.

وی اضافه کرد: این یک تکلیف نقطه‌ای نیست که در مقطع زمانی یا مکانی خاصی به ما محول شده باشد، بلکه هدف و حرکتی متعالی‌تر است. این جمع باید پیوسته و مستمر این وظیفه و رسالت خود را دنبال کند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: امتیاز چنین جمعی این است که کسی از بیرون به آن‌ها تکلیف نکرده، بلکه خودشان، تکلیف را تشخیص داده‌اند.

ارزش‌های انقلابی و دفاع از ولایت محور تجمع نیروهای انقلابی است

جلیلی با بیان اینکه ارزش‌های انقلابی و دفاع از ولایت، محور تجمع نیروهای انقلابی است، عنوان کرد: باید دیدگاه‌ها و اهداف متعالی را امتداد دهیم و در یک مکان یا موضوع خاص متوقف نشویم. مردم باید بدانند که شما حقوق آنان را پیگیری می‌کنید. ما باید در مسیر حرف تازه و به‌روز حرکت کنیم و در مسائل جدید، اظهار نظر کارشناسی داشته باشیم تا مردم این موضوع را درک کنند.

وی افزود: لازمه پویا و فعال کردن جامعه، این است که به‌روز باشیم و پا به پای دنیا حرکت کنیم. نمی‌توان در دنیای قدیم ماند. باید بدانیم که موضوعات، تازه و جدید می‌شوند و همین امر، مجموعه‌ای از تلاش‌ها، هم‌افزایی و تبادل افکار را می‌طلبد.

جلیلی بیان کرد: باید حرفتان را با زبان روز بیان و به اثبات برسانید. امروز حتی نظریه‌پردازان غربی نیز می‌گویند جریانی موفق است که «روایت اول» را بیان کند؛ در حالی که قرآن این مطلب را هزار و چهارصد سال قبل بیان کرده که «در گذشته نمانید».

عده‌ای در کشور به دنبال روایت سازی هستند

وی گفت: امروز عده‌ای به دنبال «روایت‌سازی» هستند و در «ولایت‌سازی» سعی می‌کنند کارهایی که نباید در جامعه اجرا شود را به دستور و مواردی مثل «حجاب دستوری» یا «بازار دستوری» متصل کنند تا از موضوع اصلی منحرف شوند. در اینجا است که باید «روایت درست» بیان شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر در اولویت‌های کشور، بی‌نظمی و فساد باشد، باید برای آن راهکار درست ارائه داد و تنها نشستن و نقد کردن، فایده‌ای ندارد.