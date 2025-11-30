جلیلی: تحقق برنامه ۵ ساله توسعه کشور باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی که در دفتر امام جمعه ارومیه برگزار شد، به تبیین مسائل کشور پرداخت و اظهار داشت: در مسائل کشور همه باید به مسئولین و دولت کمک کنیم و امروز زمینه پیشرفت کشور فراهم است و کسی نمیتواند برای کم کاری خود بهانه بیاورد.
وی افزود: بعد از ابلاغ برنامه پنج ساله توسعه کشور توسط رهبری همه اتفاق نظر دارند که این قانون قابلیت اجرایی دارد و لذا اگر همین مسئله جدی گرفته شود رشد هشت درصد محقق خواهد شد و لازمه آن پای کار آمدن همه ظرفیتهای کشور است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: همه باید برای تحقق رشد هشت درصد تلاش کنیم و عدم اعتماد بدان و سستی موجب پشیمانی خواهد بود و بدون شعار به آینده واقعاً خوشبین هستیم. اولویتها باید با جدیت دنبال شود که موفقیت را رقم خواهد زد.
وی گفت: مردم ایران بهترین مردم دنیا هستند و در برابر تمام توطئههای دشمنان خارجی و برخی کاستیهای داخلی مقاومت کرده و با مسئولین همکاری میکنند.
در این دیدار حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز به ظرفیتهای آذربایجان غربی و راههای تقویت آن و استفاده از آن ظرفیت اشاره کرد.
