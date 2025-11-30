جلیلی: محاسبات دشمن در برابر مقاومت ملت ایران به هم ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی، یکشنبه شب در دیدار با مردم ارومیه که در مسجد لطفعلی‌خان این شهر برگزار شد، با تشریح دلایل خصومت‌های گسترده دشمنان با جمهوری اسلامی، اظهار کرد: قدرت مقاومت و ایستادگی ملت ایران، محاسبات دشمنان را در تمامی عرصه‌ها با شکست مواجه کرده است.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: دلیل مخالفت‌های دشمنان انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مشخص است؛ آن‌ها ضربه محکمی خورده‌اند و در این دشمنی، از هیچ هزینه‌ای برای وارد کردن خسارت به کشور ایران کوتاهی نکرده‌اند. از جنگ هشت‌ساله گرفته تا ترورها و تحریم‌ها و فشار اقتصادی که از آن به فشار حداکثری یاد می‌کنند، همه را علیه ملت ایران به کار گرفتند.

وی افزود: آمریکا کشوری است که خود را ابرقدرت دنیا می‌داند، ملت ایران را تحریم کرد؛ تحریم‌هایی که به قول خودشان شکننده و فلج‌کننده بود، اما امروز پیروز نشدند. علت این است که خودشان اعتراف می‌کنند ملت ایران محاسبات ما را به هم زد.

پاسخ به یک سوال استراتژیک: چرا در ایران موفق نشدند؟

جلیلی با اشاره به این پرسش که دشمنان می‌گویند ما هر کجا این طرح‌ها را اجرا کردیم نتیجه گرفتیم، چرا در مورد ملت ایران نتوانستیم؟ خاطرنشان کرد: در خود ایران، در سال ۱۳۳۲، ملت حرکتی کرد که فقط نفتش ملی شود و آن را دشمنان برگرداندند. این ظرفیت مقاومت در ملت ایران وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جنگ دوازده روزه را جنگ تمام‌عیار دشمنان اسلام علیه ملت ایران خواند و گفت: رئیس حکومت آمریکا اخیراً با صراحت اعلام کرد که جنگ علیه ایران را مدیریت کردیم و همه نوع کمک به رژیم صهیونیستی انجام دادیم و خودشان نیز وارد میدان شدند، اما نتیجه نگرفتند. سوال اصلی این است که چرا این همه اقدام انجام می‌دهند و به نتیجه نمی‌رسند.

معیار دوگانه غرب در برخورد با ایران و رژیم صهیونیستی

وی با اشاره به معیارهای دوگانه بین‌المللی تصریح کرد: همین کشورها که برای چند درصد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران قطعنامه صادر می‌کردند، در مقابل حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ما، نه تنها اقدامی نکردند، بلکه آن را تحسین کرده و گفتند این رژیم به نمایندگی از ما مبارزه می‌کند. رژیم آمریکا نیز دوشادوش رژیم صهیونیستی وارد میدان علیه جمهوری اسلامی شد و خودشان علناً گفتند این اولین جنگی بود که ما دوشادوش رژیم صهیونیستی علیه یک کشور جنگیدیم.

جلیلی در پاسخ به این سوال که کدام عامل محاسبات دشمن را به هم می‌زند؟ گفت: قرآن می‌فرماید شیطان ابزارش ترساندن مردم است، اما ملت ایران ملتی است که نمی‌ترسد و صدها هزار شهید داده است. دشمن هر کجا زور و قدرتش جواب نداده، رو به تزویر آورده و امروز ۲۵۰ شبکه ماهواره‌ای علیه ایران برنامه تهیه می‌کنند. دشمن به دنبال این است که نماد قدرت یک ملت را بپوشاند و آن را تضعیف کند.

شکست پروژه جنگ روانی و نقشه‌های آینده دشمن

وی تاکید کرد: دشمن از یک سال قبل شروع کرده بود به مقاله‌نویسی و سخنرانی که "ملت از انقلاب خسته شده‌اند" و با همین پیش‌فرض وارد جنگ علیه ملت ایران شد، اما شکست خورد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با استدلالی بر وجود قدرت در ایران پرسید: اگر ایران دارای قدرت نیست، چرا آمریکا و غرب تمام هزینه خود را در میان دویست کشور، علیه ایران به کار می‌گیرند؟ چون می‌دانند در ایران جوانانی تربیت می‌شوند که به الگوی جامعه جهانی تبدیل می‌شوند.

جلیلی با اشاره به صراحت جدید دشمنان گفت: امروز با صراحت می‌گویند که نباید مستضعفان وارد سیستم مدیریت کشور شوند و باید مدیریت و وزارت‌ها دست مرفه و قشر سرمایه‌دار باشد. برای نظام سرمایه‌داری در داخل، سخت و گران است که نظام لیبرال غربی و آمریکا تحقیر شود، اما برای تنها مکتب و آرمان امام که "مکتب جنگ فقر و غنا" است، قابل قبول نیست.

وی افزود: امروز دشمنان نظام اسلامی در خارج و دنباله‌دارهای آنان در داخل، آشکارا بیان می‌کنند که کسانی که قبلاً طعم فقر را چشیده‌اند، نباید وارد سیستم مدیریت شوند. در حالی که همه شهدای دانشمند هسته‌ای ما تحصیل‌کرده ایران بودند و از قدرت‌های غربی نمی‌ترسیدند.

راه حل: تقویت نقاط قوت و حل مسائل در بستر مساجد

جلیلی راه حل را در برطرف کردن نقاط ضعف با نقاط قوت دانست و نه برجسته کردن ضعف‌ها گفت: دشمن هشت سال تمام توان خود را به کار گرفت، اما از پابرهنه‌ها شکست خورد. امروز جریان غربی و دنباله‌دارهایش در داخل تلاش دارند قشری که در چهل و شش سال عامل مقاومت بودند را تحقیر کنند.

وی بر نقش مساجد تأکید و خاطرنشان کرد: باید جلسات مسجد با محوریت حل مسائل مهم کشور تشکیل شود. ما در مساجد ظرفیت‌های بزرگی داریم. باید مراقب باشیم عده‌ای نقاط ضعف خود را به نام نقاط ضعف کشور فاکتور نکنند و نقاط قوت را نپوشانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «موفقیت این دولت به نفع ۸۶ میلیون ایرانی است»، اظهار کرد: همه باید به دولت کمک کنیم و نمی‌شود در کنار نشست و تماشاچی بود. ما در برجام، ده سال قبل، خسارت‌های آن را به دولت وقت گفتیم و امروز هم اگر خطایی می‌بینیم باید بیان کنیم، نه اینکه ده سال بعد بگوییم این امر وجود داشت.