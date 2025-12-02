بازدید فرمانده یگان محیط زیست کشور از منطقه بوزین و مرخیل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور انتظامی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، به همراه دزفولینژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، فرمانده یگان حفاظت استان و جمعی از مسئولان و کارشناسان عصر سهشنبه از منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل بازدید کرد.
این برنامه از سرمحیط بانی باینگان آغاز شد و در جریان آن، مسائل و نیازهای محیطبانان منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
سردار رستگار در جمع محیطبانان، تلاش شبانهروزی آنان را ستودنی دانست و گفت: محیطبانان خط مقدم حفاظت از طبیعت و سرمایههای زیستی کشور هستند.
وی بر ضرورت حمایت، تقویت امکانات و ارتقای توان عملیاتی نیروهای حفاظتی تأکید کرد و پاسداری از عرصههای طبیعی را رسالتی خطیر و مستلزم تعهد و ایثار خواند.
تأکید بر حضور مستمر نیروها و اهمیت تنوع زیستی منطقه
در ادامه این بازدید، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور و هیأت همراه با ورود به محدوده امن منطقه بوزین و مرخیل، از نزدیک در جریان وضعیت حفاظتی، شرایط زیستگاهها و تنوع زیستی کمنظیر این منطقه قرار گرفتند.
مسئولان حاضر، بوزین و مرخیل را یکی از زیستگاههای ویژه گونههای شاخص حیاتوحش کشور معرفی کردند که جایگاهی مهم در برنامههای حفاظتی سازمان دارد.
سعید دزفولینژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه نیز با اشاره به ارزش اکولوژیک منطقه، آن را از ذخیرهگاههای مهم و منحصربهفرد حیاتوحش ایران دانست.
وی استمرار حضور محیطبانان و تقویت تجهیزات حفاظتی را عاملی مؤثر در صیانت از گونههای ارزشمند منطقه عنوان کرد و از تلاشهای مستمر نیروهای حفاظتی استان قدردانی کرد.
براساس اعلام ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، در آخرین سرشماری حیاتوحش این منطقه، مشاهده سه قلاده پلنگ ایرانی ثبت شده است؛ رخدادی کمنظیر که به گفته مسئولان، حاصل حفاظت مداوم، مراقبت شبانهروزی محیطبانان و اهمیت زیستگاههای دستنخورده بوزین و مرخیل است.
این موفقیت جایگاه ویژه این منطقه در صیانت از گونههای در معرض خطر کشور را بیش از پیش برجسته میکند.
نظر شما