به گزارش خبرنگار مهر، سعید دزفولی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با قدردانی از همراهی خبرنگاران اظهار کرد: رسانه‌ها همواره در کنار محیط زیست بوده‌اند و نقش مهمی در انعکاس مسائل زیست‌محیطی و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در دنیای امروز افزود: علم رسانه امروز حرف اول را می‌زند و متأسفانه کشور ما در برخی حوزه‌های رسانه‌ای نسبت به دیگر کشورها عقب‌تر است، در حالی که رسانه می‌تواند نگاه‌ها و افکار عمومی را به‌سرعت تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه این مجموعه ادعای بی‌نقص بودن ندارد، تصریح کرد: در حوزه محیط زیست طبیعی و انسانی کاستی‌هایی وجود دارد اما در مقایسه با بسیاری از استان‌ها، وضعیت کرمانشاه مطلوب‌تر است؛ به‌ویژه در حوزه آلودگی‌های صنعتی که به دلیل صنعتی نبودن استان، کمتر با آن مواجه هستیم.

دزفولی‌نژاد با تشریح وضعیت کیفیت هوا در روزهای اخیر گفت: به دلیل نبود بارندگی و وزش باد، سکون هوا باعث افزایش شاخص کیفیت هوا در برخی ایستگاه‌ها شد، اما شاخص‌ها در حد «ناسالم برای گروه‌های حساس» بود و به مرحله اضطرار نرسید.

وی با اشاره به شاخص جهانی کیفیت هوا (AQI) توضیح داد: داده‌های ثبت‌شده در ۹ ایستگاه سنجش کیفی هوا در استان نشان می‌دهد که وضعیت هوا در بازه ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار داشته و برخی فضاسازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی با واقعیت همخوانی نداشت.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با تأکید بر نقش مدیریت بحران در اطلاع‌رسانی وضعیت آلودگی هوا گفت: مقرر شده اعلام وضعیت کلی کیفیت هوا توسط مدیریت بحران انجام شود و توضیحات تخصصی توسط دستگاه‌های مرتبط ارائه شود.

وی با اشاره به منابع گردوغبار افزود: بر اساس اعلام هواشناسی، استان کرمانشاه منبع داخلی تولید گردوغبار ندارد و ریزگردهای مؤثر بر استان عمدتاً از کشور عراق وارد می‌شوند.

دزفولی‌نژاد به مصوبات سفر رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد و گفت: در قالب این سفر، ۱۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای محیط زیست استان در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای تجهیز یگان حفاظت و ارتقای مناطق چهارگانه اختصاص یافته و تاکنون بیش از ۲۸ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: این اعتبارات جهش قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های گذشته محسوب می‌شود و نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های محیط زیست استان خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به مناطق تحت مدیریت این اداره‌کل گفت: استان دارای سه پناهگاه حیات وحش، پنج منطقه حفاظت‌شده و دو اثر طبیعی است و سرشماری‌های اخیر نشان‌دهنده روند افزایشی جمعیت گونه‌های جانوری در این مناطق است.

وی درباره صنایع آلاینده نیز گفت: نیروگاه حرارتی بیستون به دلیل استفاده از سوخت مازوت در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته و برخی واحدهای صنعتی پس از رفع مشکلات زیست‌محیطی از این فهرست خارج شده‌اند.

دزفولی‌نژاد مهم‌ترین چالش محیط زیست انسانی استان را مدیریت پسماند دانست و افزود: روزانه به‌طور میانگین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن پسماند خانگی در کرمانشاه جمع‌آوری می‌شود که بخش عمده آن قابل بازیافت است و طرح استفاده از RDF به‌عنوان سوخت جایگزین در کارخانه سیمان غرب در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی همچنین درباره پسماندهای پزشکی گفت: همه بیمارستان‌های استان مجهز به دستگاه بی خطرساز هستند و پسماندهای پزشکی پس از بی خطرسازی، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی در محل‌های مشخص دفن می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر نقش مردم و رسانه‌ها اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردمی، مهم‌ترین پشتوانه حفاظت از محیط زیست است و رسانه‌ها در این مسیر نقش بی‌بدیلی دارند.