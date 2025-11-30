علیزاده: دستاوردهای تحقیقاتی با آموزش در اختیار کشاورزان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل علیزاده عصر یکشنبه در نشست تخصصی مسئله محور مراکز جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: تحقیقات علمی در بخش کشاورزی زمانی اثربخش خواهد بود که به زبان ساده و کاربردی در اختیار کشاورزان قرار گیرد و این مهم تنها با آموزش و ترویج هدفمند محقق می‌شود.

وی ادامه داد: باید یافته‌های علمی در قالب بسته‌های آموزشی به کارشناسان ترویج منتقل شود تا آنان بتوانند برنامه‌های عملیاتی را در عرصه تولید اجرا کنند.

علیزاده با اشاره به چالش‌های جدی بخش کشاورزی از جمله محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی افزود: پاسخ به این چالش‌ها تنها در گرو تحقیقات علمی و انتقال سریع نتایج آن به عرصه تولید است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، توسعه کشت‌های دانش‌بنیان و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم، نمونه‌هایی از دستاوردهای تحقیقاتی هستند که باید با آموزش‌های هدفمند در اختیار کشاورزان قرار گیرند.

توسعه ترویج فناورانه و دانش‌بنیان؛ راهبردی برای تحقق امنیت غذایی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم گسترش ترویج فناورانه و دانش‌بنیان در بخش کشاورزی است.

بیتا احمدیان اظهار کرد: ترویج کشاورزی به‌عنوان حلقه اتصال میان مراکز جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و دانشگاه‌، نقشی کلیدی در انتقال دانش نوین و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت ۶۵ مرکز جهاد کشاورزی در ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی افزود: شهرستان ارومیه با ۱۱ مرکز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

احمدیان با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی کشور، توسعه کشت عمودی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح را از اولویت‌های اصلی ترویج برشمرد.

وی تصریح کرد: در چارچوب برنامه‌های عملیاتی آموزشی ترویجی، هر مرکز باید بیش از ۱۲۰۰ نفر بهره بردار را با کمک برنامه‌های ترویجی مانند سایت‌های الگویی، روز مزرعه، کانون یادگیری، دوره‌های آموزشی آموزش دهد.

احمدیان خاطرنشان نشان کرد: برگزاری آموزش‌های مهارتی و استفاده از رسانه‌های انبوهی و جمعی و همچنین فضای مجازی جهت افزایش سطح دانش و مهارت بهره برداران بخش کشاورزی نیز در دستور کار مراکز جهاد کشاورزی قرار دارد.

این نشست با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی در حوزه کشاورزی و ترویج و کمک به افزایش ضریب نفوذ دانش در مزارع و واحدهای تولیدی کشاورزی و مسئله محور نمودن فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در سطح پهنه‌های تولیدی برگزار شد و زمینه‌ای برای تبادل نظر میان مدیران استانی و مسئولان ملی فراهم آورد تا مسیر توسعه پایدار کشاورزی کشور بیش از پیش هموار شود.