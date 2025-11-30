  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۰

رسول خطیبی از هدایت مس رفسنجان برکنار شد

رسول خطیبی از هدایت مس رفسنجان برکنار شد

با اعلام باشگاه مس رفسنجان، رسول خطیبی به دلیل کسب نتایج ضعیف از هدایت این تیم برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه مس رفسنجان، با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال مس رفسنجان در فصل جاری و قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی و دلخوری جامعه ورزش و هواداران فوتبال رفسنجان بنا بر تصمیم کمیته فنی و موافقت هیأت مدیره باشگاه، به اطلاع می‌رساند:

پس از بررسی همه‌جانبه شرایط فنی تیم و با احترام به جایگاه و سوابق ارزشمند رسول خطیبی در فوتبال کشور، تصمیم به پایان همکاری با او گرفت. لازم به ذکر است طی هفته‌های اخیر، تمامی امکانات و حمایت‌های لازم از سوی باشگاه و مجموعه رفسنجان در اختیار تیم و کادر فنی قرار گرفت.

حضور مدیران در تمرینات و رختکن، مصاحبه‌های رسانه‌ای و تلاش‌های گسترده برای خروج تیم از بحران، بخشی از این اقدامات بود. با این حال شرایط موجود، فضای سنگین در شهر و نارضایتی عمومی، ادامه همکاری را غیرممکن ساخت.

لازم به ذکر است در روزهای پیش‌رو، هیئت مدیره و کمیته فنی، بهترین تصمیم ممکن برای آینده باشگاه بزرگ مس رفسنجان اتخاذ خواهند کرد.

کد خبر 6673645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها