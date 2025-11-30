  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

اعلام برنامه هفته‌های چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر فوتبال

برنامه بازی‌های هفته چهاردهم تا هفدهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته چهاردهم

یکشنبه ۲۳ آذر

تراکتور تبریز – پیکان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

پرسپولیس - آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

دوشنبه ۲۴ آذر

ملوان بندر انزلی - فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۶- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

خیبر خرم‌آباد – استقلال – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد

چادرملوی اردکان - استقلال خوزستان – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد

گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان– ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

فولاد خوزستان – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

چهارشنبه ۲۶ آذر

ذوب‌آهن اصفهان- شمس آذر قزوین– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

هفته پانزدهم

پنجشنبه ۴ دی

آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

استقلال خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

جمعه ۵ دی

مس رفسنجان - پرسپولیس– ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

فجر سپاسی شیراز - فولاد خوزستان– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز

شنبه ۶ دی

پیکان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شمس آذر قزوین - تراکتور تبریز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

فولاد مبارکه سپاهان - چادرملوی اردکان– ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

یکشنبه ۷ دی

استقلال - گل‌گهر سیرجان– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس

معوقه هفته هفتم

چهارشنبه ۱۰ دی

تراکتور تبریز-ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز

معوقه هفته دهم

پنجشنبه ۱۱ دی

فولاد مبارکه سپاهان-استقلال– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته شانزدهم

جمعه ۲۶ دی

پیکان تهران -ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد خوزستان -چادرملوی اردکان – ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۲۷ دی

شمس آذر قزوین- استقلال خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

آلومینیوم اراک- گل‌گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

فولاد مبارکه سپاهان -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۶- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

مس رفسنجان -خیبر خرم‌آباد – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

استقلال - تراکتورتبریز – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

یکشنبه ۲۸ دی

فجر سپاسی شیراز -پرسپولیس – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پارس شیراز

هفته هفدهم

پنجشنبه ۲ بهمن

خیبر خرم‌آباد -آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی خرم آباد

تراکتور تبریز- مس رفسنجان – ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

ملوان بندر انزلی -فولاد خوزستان – ساعت ۱۶- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

ذوب‌آهن اصفهان -استقلال – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

استقلال خوزستان- پیکان تهران – ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی آبادان

جمعه ۳ بهمن

گل‌گهر سیرجان -فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

چادرملوی اردکان- شمس آذر قزوین – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد

پرسپولیس- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

