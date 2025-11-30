  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

شناسایی و دستگیری باند سرقت طلاجات در کیش

شناسایی و دستگیری باند سرقت طلاجات در کیش

بندرعباس - پلیس کیش پس از شناسایی باند شش نفره‌ای که با جایگذاری طلاجات تقلبی در فروشگاه‌های جزیره اقدام به سرقت می‌کردند، موفق به دستگیری اعضای این باند در سه استان مختلف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی فرمانده پلیس آگاهی کیش از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند سرقت طلاجات در جزیره کیش خبر داد.

وی گفت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حضور افراد غیر بومی که با تقلب در جواهرات اقدام به سرقت از طلافروشی‌های کیش می‌کردند، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند.

سرهنگ قاسمی افزود: این باند که شامل ۵ زن و یک مرد می‌شد، پس از انجام عملیات‌های تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود در مدت زمان کوتاهی شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: اعضای این باند که پیشینه‌ای طولانی در ارتکاب سرقت با همین شگرد دارند، در تحقیقات اولیه به سرقت ۶۰۰ گرم طلا و جواهرات در کیش اعتراف کردند. در پی این عملیات مقادیر قابل توجهی از طلاجات به همراه وجه نقد از متهمان کشف و به مال‌باختگان بازگردانده شد و همچنین بررسی‌ها نشان داد که این افراد پیش‌تر در داخل و خارج از کشور نیز اقدام به ارتکاب جرم کرده بودند.

کد خبر 6673656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها