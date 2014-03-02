به گزارش خبرنگار مهر، اعضای این باند که پنج نفر هستند با تهیه سه قبضه اسلحه کلاشینکف به طلا فروشی های تهران و شمال کشور دستبرد می زدند.

دزدان مسلح در جریان یکی از سرقت های خود به طلافروشی کمیجانی در شادآباد تهران دستبرد زدند.

ساعت 16 و 39 دقيقه روز چهارشنبه 30 بهمن ماه اعضاي اين باند سرقت مسلحانه با حمله به يک طلا فروشي در شهرستان جويبار و تخريب شيشه ويترين مغازه بيش از سه کيلو گرم طلا را به سرقت بردند.

ماموران پليس آگاهي مازندران با برنامه ريزي دقيق و با همکاري ماموران انتظامي تهران بزرگ موفق شدند، 5 سارق مسلح طلا فروشي شهرستان جويبار را روز پنج شنبه 8 اسفندماه در تهران شناسايي و دستگير کنند.

اعضای اين باند سارقان مسلح چند فقره سرقت ديگر از طلافروشي هاي نقاط مختلف کشور را در پرونده دارند .

چند قبضه سلاح نيز از سارقان که در سرقت از طلا فروشي از آن استفاده کردند ، کشف و ضبط شد.

با دستگیری اعضای این باند، ساعت 11 امروز یکشنبه صحنه دستبرد دزدان مسلح به طلافروشی کمیجانی با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و بازپرس جنایی بازسازی می شود.