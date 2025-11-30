به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت طی سخنانی بر سه مؤلفه «صیانت از حقوق عامه»، «قانونگرایی» و «حفظ امنیت مردم» به عنوان اصول تغییرناپذیر برنامههای پیش رو تأکید کرد.
وی اجرایی شدن قوانین را محور اصلی کار خود دانست و افزود: اگر دستگاهها و مسئولین مختلف، تکالیف قانونی خود را در مراحل اولیه به درستی انجام دهند، قطعاً مواجهه شهرستان با مشکلات و هزینههای اجرایی کاهش خواهد یافت.
به گفته او، «صیانت از حقوق عامه» سرلوحه برنامههای قضائی در پاکدشت خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت در ادامه با تقدیر از زحمات محمد حسنپور، دادستان پیشین این شهرستان، ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با اتکا بر قانون و مبتنی بر سند تحول قضائی، بتوانیم در عرصه خدمتگزاری به مردم خوب و شهیدپرور پاکدشت توفیق داشته باشیم.
