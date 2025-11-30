  1. استانها
  2. تهران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

مختاری: «صیانت از حقوق عامه» سرلوحه برنامه‌های قضائی در پاکدشت است

پاکدشت- دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، «صیانت از حقوق عامه» را سرلوحه برنامه‌های قضائی در این شهرستان دانست و گفت: اگر تکالیف قانونی به خوبی انجام شود، هزینه مواجهه ها کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت طی سخنانی بر سه مؤلفه «صیانت از حقوق عامه»، «قانونگرایی» و «حفظ امنیت مردم» به عنوان اصول تغییرناپذیر برنامه‌های پیش رو تأکید کرد.

وی اجرایی شدن قوانین را محور اصلی کار خود دانست و افزود: اگر دستگاه‌ها و مسئولین مختلف، تکالیف قانونی خود را در مراحل اولیه به درستی انجام دهند، قطعاً مواجهه شهرستان با مشکلات و هزینه‌های اجرایی کاهش خواهد یافت.

به گفته او، «صیانت از حقوق عامه» سرلوحه برنامه‌های قضائی در پاکدشت خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت در ادامه با تقدیر از زحمات محمد حسن‌پور، دادستان پیشین این شهرستان، ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با اتکا بر قانون و مبتنی بر سند تحول قضائی، بتوانیم در عرصه خدمتگزاری به مردم خوب و شهیدپرور پاکدشت توفیق داشته باشیم.

کد خبر 6673665

