اولویت های «مختاری» در دادسرای پاکدشت چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری، بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه آئین معارفه خود به عنوان دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت در جمع خبرنگاران بر لزوم «مطالعه، آسیبشناسی و برنامهریزی مستمر» برای حل مسائل این شهرستان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه پاکدشت اعلام کرد: «ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز، صیانت و حفظ اراضی کشاورزی، حفظ بیتالمال و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی پیچیده و نوظهور» در صدر اولویتهای کاری دادستانی خواهد بود.
اهمیت پاکدشت و موقعیت استراتژیک
مختاری با اشاره به موقعیت خاص اقتصادی و ترانزیتی پاکدشت افزود: موقعیت استراتژیک این شهرستان موجب شده تا نیازمند برنامهریزی عملیاتی و تلاش جمعی برای تبدیل این ظرفیتها به خدمات ملموس برای مردم باشیم.
رویکرد تعاملی
دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت رویکرد خود را «تعامل با تمام دستگاههای اداری، اجرایی، اطلاعاتی و امنیتی» عنوان کرد و گفت: با همکاری همه نهادها میتوان مسیر ترقی و اعتلای شهرستان را هموار کرد.
این انتصاب در حالی صورت گرفته که پیش از این، پروندههای متعددی مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز و تخلفات ارضی در این شهرستان مطرح بوده است.
