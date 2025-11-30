دریافت 15 MB کد خبر 6673687 https://mehrnews.com/x39KyJ ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰ کد خبر 6673687 فیلم سلامت فیلم سلامت ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰ حال و روز برخی لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در فضای مجازی گزارشی از فعالیت غیرقانونی و غیربهداشتی کارگاههای لوازم آرایشی در فضای مجازی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پلیس: ۱۹ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در شهریار توقیف شد سردار ملکی: ۱۲۱۰ میلیارد ریال کالای فاقدمجوز در فارس کشف شد کشف ۲۰ هزار قلم کالای قاچاق دارویی و آرایشی در سمنان برچسبها لوازم آرایشی کالاهای تقلبی محصولات آرایشی محصولات آرایشی و بهداشتی
