پلیس: ۱۹ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در شهریار توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش صادقی فرد، بعد از ظهر یکشنبه، از کشف محموله بزرگ لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهر اندیشه خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مشکوک یک انبار در منطقه اندیشه شهریار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، انبار مورد نظر را شناسایی و با اخذ مجوز قضائی بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات ۱۹ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

صادقی‌فرد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، عنوان کرد: پرونده متهم پس از تکمیل، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران تاکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور از اولویت‌های اصلی پلیس است و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.