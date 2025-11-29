سردار ملکی: ۱۲۱۰ میلیارد ریال کالای فاقدمجوز در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با همکاری و مشارکت همه یگان‌های انتظامی، طی ۴۸ ساعت گذشته یک ۱,۲۱۰ میلیارد ریال کالای فاقد مجوز در فارس کشف شد.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی استان با اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در سطح محورهای مواصلاتی، ۳۱۲ دستگاه خودرو سبک (شوتی) و سنگین را توقیف و مقادیر زیادی انواع کالای فاقد مجوز از جمله سوخت، پارچه، موتورسیکلت، لوازم خانگی، لوازم جانبی موبایل، سیگار، قطعات لوازم یدکی و لوازم آرایشی را کشف کردند.

وی با بیان اینکه بنا به اظهارنظر کارشناسان مربوطه، ارزش این کالاهای کشف شده، ۱,۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این خصوص ۱۲۷ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

ملکی ادامه داد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو، منزل، موبایل قاپی، خودرو، موتورسیکلت و… در سطح استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی فارس گفت: با انجام اقدامات شبانه‌روزی و رصد اطلاعاتی، مأموران انتظامی این استان موفق به شناسایی و مخفی‌گاه سارقان شدند.

وی با بیان اینکه در این خصوص ۱۹۴ نفر سارق دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات انجام شده به ۵۴۹ فقره انواع سرقت اعتراف و سپس روانه دادسرا شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: با توجه به تأکیدات فرمانده کل انتظامی کشور، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با همکاری سایر عوامل انتظامی نسبت به اجرای طرح تشدید برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح فارس اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه در نتیجه اجرای این طرح، ۲۵۱ نفر خرده فروش، ۹ نفر قاچاقچی و ۷۶۷ نفر معتاد متجاهر دستگیر و جمع آوری شدند، گفت: در این خصوص ۴۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر از افراد دستگیر شده نیز کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این طرح ۲۷۷۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جهت طرد از کشور دستگیر شدند، گفت: دستگیری ۵۰ نفر اراذل و اوباش با سابقه و نوظهور و توقیف ۵۰۷۹ دستگاه انواع خودرو با رفتارهای هنجارشکنانه و دارای چراغ‌های هدلایت و زنون از دیگر نتایج این طرح بود.

وی تصریح کرد: پاسخگویی به دغدغه مردم عزیز را اولویت کاری خود می‌دانیم و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تا عده‌ای افراد فرصت طلب و سودجو امنیت و آرامش مردم را مختل نمایند و انتظار داریم تا شهروندان ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.