کشف ۲۰ هزار قلم کالای قاچاق دارویی و آرایشی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت اقتصادی متوجه مورد مشکوک در سمنان شدند، ابراز داشت: موضوع مربوط به قاچاق دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی بود.

وی افزود: فردی در حال پخش عمده انواع دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی به عطاری‌ها و فروشگاه‌های لوازم آرایشی سمنان بوده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه هماهنگی قضائی انجام و انبار مورد نظر بازرسی شد، ابراز داشت: در این بازدید ۲۰ هزار قلم انواع دارو چاقی و لاغری، لوازم آرایش و بهداشتی غیر قابل مصرف کشف شده است.

حسینی با بیان اینکه فرد خاطی به جرم قاچاق دستگیر شد، تصریح کرد: انبار مورد نظر نیز پلمپ و اجناس برای امحا به سازمان غذا و دارو تحویل داده شده است.

وی ارزش محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: اجازه فعالیت سود جویانی که سلامت مردم را به مخاطره بیاندازند در استان سمنان داده نمی‌شود.