عبداللهی: فعالیت شوراها باید صرف خدمات ماندگار به مردم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان، نقش شوراها و شهرداری‌ها را در ایجاد آرامش اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان مهم دانست و اظهار کرد: امروز مردم از مدیریت شهری انتظار اقدام عملی و تصمیم‌گیری دقیق دارند و بسیاری از مشکلات با تصمیم‌های درست و به‌موقع قابل برطرف شدن است.

وی بابیان اینکه اقدامات ملموس و ماندگار باید محور برنامه‌ها باشد، افزود: از توسعه فضاهای ورزشی و درمانی تا مشارکت در احداث بیمارستان‌ها و تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی، هر تصمیم مؤثر می‌تواند ارزش بیشتری از فعالیت‌های صرفاً تبلیغاتی برای مردم داشته باشد.

استاندار البرز ادامه داد: روزهای پایانی این دوره شوراها با سرعت سپری می‌شود و آنچه درنهایت در ذهن شهروندان باقی می‌ماند، خدمات واقعی و تلاش صادقانه برای رفع مشکلات است، نه شعارها و ظاهرسازی‌ها.

عبداللهی در پایان با قدردانی از همکاری شوراها با مدیریت شهری گفت: تداوم این همراهی و تصمیم‌سازی‌های مؤثر می‌تواند دستاوردهای مهم‌تری برای شهرهای استان به همراه داشته و رضایت‌مندی مردم را افزایش دهد.