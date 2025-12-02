سرنوشت یک طرح فرهنگی؛ از ایده تعویض چادر کهنه تا ارسال به مناطق محروم

اسدالله سلیمانی مدیر مؤسسه فرهنگی و تولیدی حجاب گستر و طرح ملی فردوس (نذر حجاب) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: سال ۹۷ به دلیل جهش ناگهانی قیمت دلار، قیمت چادر یک‌باره سه برابر شد. در آن زمان، ما با دغدغه‌ای که داشتیم به‌عنوان اولین تولیدکننده چادر در ایران از سال ۸۱، همواره در پی ارائه جنس باکیفیت و مناسب با قیمت ارزان به مردم بودیم.

وی ادامه داد: در آن سال، تولیدی ثنا ایده تعویض چادرهای نو با چادرهای کهنه نمازی را مطرح کرد؛ به این صورت که چادر نو را با قیمت بسیار مناسب می‌دادند و چادر کهنه را تحویل می‌گرفتند. این ایده جرقه‌ای در ذهن من ایجاد کرد که در چادر مشکی هم این کار را انجام بدهم.

این فعال حوزه حجاب گفت: با توجه به شرایط و گرانی چادر مشکی و دشواری تهیه چادر توسط اقشار محجبه، طرح نذر حجاب را با کمک بخش خصوصی و آقای دکتر قبادی دبیر کارگروه وقت ساماندهی مد و لباس کشور، اجرایی کردیم. وقتی موضوع را با او در میان گذاشتم، ابتدا نگران بودند که اجرای چنین طرحی در زمینه چادر مشکی دشوار است، اما من با اشاره به تولید ۲۰ مدل چادر در مجموعه حجاب گستر گفتم اختصاص دو مدل به نذر چادر (نذر حضرت زهرا) با سود کمتر، جای دوری نخواهد رفت. در نهایت توانستم او را متقاعد کنم.

وی یادآور شد: سال اول به تنهایی این طرح را آغاز کردم و سال دوم با همکاری چند برند تفاهم‌نامه‌ای با آقای قبادی امضا کردیم. برخی تصور می‌کنند این طرح بدون چارچوب اجرا می‌شود، اما باید تأکید کنم که چهارچوب مشخصی برای آن تعریف شده است؛ قیمت چادر باید ۲۵ درصد ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه و قواره آن نیز از نوع آزاد و پارچه درجه یک کرپ ایرانی باید باشد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قبول کرد تا حمایت‌های تبلیغاتی و فضای مناسب در نمایشگاه‌ها را به‌صورت رایگان در اختیار طرح قرار دهد.

وی افزود: در طول این حدود هشت سال، قیمت چادر از ۳۹ هزار تومان شروع شد و در سال گذشته به ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که قیمت نمونه‌های مشابه ۹۰۰ هزار تومان بود. این طرح با استقبال چشمگیری مواجه شد و تنها طرح در حوزه حجاب بود که برای آن صف‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری تشکیل می‌شد. این استقبال باعث شد تا در نمایشگاه‌ها به‌عنوان یک گزینه جذاب از آن استفاده شود و در تمام رویدادهای خصوصی و دولتی دعوت به همکاری شود.

این فعال حوزه حجاب گفت: سود این طرح در حدی است که تنها چرخه کار را حفظ کند، اما متأسفانه به دلیل برخی تنگ نظری‌ها در انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب و مخالفت‌های افرادی که با عرضه چادر ارزان‌قیمت منافع‌شان به خطر افتاده بود، اجرای آن با چالش مواجه شد. حتی سازمان صداوسیما که قصد تبلیغات رایگان برای همگانی‌کردن طرح داشت، ولی به دلیل کارشکنی بعضی‌ها طولانی‌شدن فرآیند، از همراهی بازماند.

وی یادآور شد: پس از خروج من از انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب و عدم حضور در ارائه طرح در نمایشگاه، ناگهان برخی که پیش‌تر خواهان استفاده از این طرح بودند و آن را به کار می‌بردند، تصمیم گرفتند عنوان نذر برای طرح ملی فردوس نذر حجاب را نامناسب بدانند. در عین حال قیمت‌های بالا تحت عنوان حمایت از حجاب را بدون اشکال شرعی قلمداد کردند. به دلیل نبود طرح‌هایی این‌چنینی، کمبود نظارت کافی و نگاه منفعت‌محور به مقوله حجاب، عرضه چادرهای گران‌قیمت افزایش یافته است. امروز شاهد هستیم که چگونه با شعار حمایت از تولید و عرضه محصولات حجاب، به دنبال منافع شخصی هستند.

سلیمانی گفت: به هر ترتیب، با توجه به حضور یازده‌ساله‌ام در انجمن حجاب باید بگویم که اکثریت همکاران واقعاً دغدغه‌مند هستند و قیمت‌های منصفانه‌ای دارند. اما اقلیتی نیز وجود دارند که با منتسب کردن خود به حوزه حجاب، صرفاً اهداف درآمدزایی را دنبال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص چادرهای کهنه دریافت‌شده باید گفت که در ابتدا این چادرها دور ریخته می‌شدند. اما پس از مدتی متوجه شدیم برخی از چادرهای دریافتی همچنان قابل استفاده هستند. بنابراین تصمیم گرفتیم این چادرها را به مناطق کم‌برخوردار ارسال کنیم. به مرور زمان مردم نیز با آگاهی از این موضوع، چادرهای بلااستفاده خود را که در کمدهایشان نگهداری می‌شد، اهدا کردند. امروز هزاران چادر قابل استفاده به مناطق نیازمند ارسال شده است.

وی افزود: متأسفانه سال گذشته به دلیل موانع ایجادشده، این طرح در نمایشگاه قرآن اجرا نشد و بسیاری از مردم با بضاعت مالی کم نتوانستند از آن بهره‌مند شوند که باعث و بانی این موانع به صاحب چادر حواله شده ان شاءالله جوابشان را خواهند گرفت.

این فعال حوزه حجاب گفت: در پایان می‌خواهم به موضوع مهم «کالای فرهنگی» اشاره کنم که پس از ۴۶ سال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. این مصوبه، کالاهای فرهنگی از جمله محصولات حجاب را از مالیات و گمرک معاف می‌کند. این اتفاق بسیار بزرگی است و از همه دغدغه‌مندان می‌خواهم تا با مطالبه‌گری، پیگیری لازم برای اجرایی‌شدن این قانون را انجام دهند. این قانون می‌تواند گره از کار تولید حجاب باز کند و قیمت را برای مصرف کنندگان ارزان کند. انشالله با تشکیل اولین اتحادیه تخصصی عفاف و حجاب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

سلیمانی گفت: طرح فردوس نذر حجاب در نمایشگاه روزهای طلایی ۱۱ تا ۱۴ آذرماه در هتل پارسیان و نمایشگاه گوهر یاس از ۱۸ تا ۲۱ آذر توسط اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کانون پرورش فکری کودکان ونو جوانان در خیابان حجاب اجرا خواهد شد.