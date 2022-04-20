طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» همچنان بلاتکلیف است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه _ زینب رازدشت: امسال تازه به سن تکلیف رسیده بود و بنا بر وصیت پدر شهیدش دلش میخواست چادر مشکی بپوشد و حجاب کامل داشته باشد. مادر به او قول داده بود که اگر نمازت را بخوانی و روزههایت را کامل بگیری، به عنوان جایزه یک قواره چادر مشکی برات میخرم. دل توی دلش نبود و همه تلاشش را کرد تا نمازهایش را اول وقت بخواند و روزههایش را کامل بگیرد.
یک روز به عید فطر مانده بود، صبح همان روز مادر همه پس اندازی که برای خرید چادر دوردانه دخترش کنار گذاشته بود را برداشت و راهی بازار شد. اولین مغازه… دومین… سومین… همه مغازههای چادری را زیر پا گذاشت و او نتوانست با پولی که در دست داشت، بتواند برای دخترش یک قواره چادر مشکلی با قیمت مناسب بخرد. همه چادرها وارداتی بود و گران قیمت.
این داستان بسیاری از خانمهای چادری است؛ خانمهایی که هزینه پوشش شأن دو برابر خانمهای مانتویی است؛ چراکه آنها باید برای پوشش شأن علاوه بر مانتو، چادر هم خریداری کنند و حال هزینه خرید چادر و مانتو با یکدیگر، بسیار زیاد است.
همچنین این روزها اگر سری به بازار بزنیم، متوجه گران بودن چند برابری قیمت چادرها خواهیم شد؛ چادرهایی که ۸۰ درصد شأن وارداتی بوده و تنها ۲۰ درصد شأن تولیدی است، این در حالی است که مقام معظم رهبری هر سال بخشی از شعار سال را به نام تولید اختصاص میدهند و امسال هم شعار سال ۱۴۰۱ را به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری کردهاند. این نامگذاریها نشان از اهمیت بحث تولید است.
نگاهی که طی این سالها به چادر شده است، همان نگاهی است که به همه کالاها میشود و با افزایش تورم، قیمت چادر هم به نسبت گران میشود؛ حال اگر تورم دوبرابر قیمت شود، قیمت چادر هم به همان نسبت افزایش پیدا میکند.
* طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» میتواند راهی برای کاهش چادر باشد
نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورتهای باورهای دینی مستلزم برنامهریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است. نقش حکومت اسلامی در ایجاد و ترویج این باور انکارناپذیر بوده و در نگاهی عمیقتر، ضروری و اساسی است.
بعد از مدتها سرانجام در سال ۹۹ برای کاهش قیمت چادر طرحی به نام چادر؛ کالای فرهنگی در مجلس یازدهم کلید خورد. احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طی مصاحبهای در ۲۸ تیر سال ۹۹ در خصوص این طرح افزود: وقتی چادر کالای فرهنگی باشد، میتواند نقش خود را به عنوان نمادی از فرهنگ در جامعه ایفا و از موانع اقتصادی عبور کند.
پوشش ایرانی اسلامی چادر علاوه بر آنکه یک پوشش اسلامی و ملی است، یک نماد فرهنگی است و هر میزان که از بعد فرهنگی آن غفلت شود تبعات ویژه خود را خواهد داشت که قابل تحقیق و بررسی است. اگر امروز به بازار پارچهفروشها هم سر بزنیم و یا برای دوخت یک قواره چادر به فروشگاههای کوچک و بزرگ و یا فروشگاههای اینترنتی مراجعه کنیم متوجه قیمت بالای چادر خواهیم بود وی گفت: پوشش چادر نمادی از فرهنگ ایرانی اسلامی است اما مورد حمایت حوزه فرهنگ قرار نگرفته است. پوشش ایرانی اسلامی چادر علاوه بر آنکه یک پوشش اسلامی و ملی است، یک نماد فرهنگی است و هر میزان که از بعد فرهنگی آن غفلت شود تبعات ویژه خود را خواهد داشت که قابل تحقیق و بررسی است. اگر امروز به بازار پارچهفروشها هم سر بزنیم و یا برای دوخت یک قواره چادر به فروشگاههای کوچک و بزرگ و یا فروشگاههای اینترنتی مراجعه کنیم متوجه قیمت بالای چادر خواهیم بود که پیگیری مشکلات مردم در این حوزه هم پاسخهای از پیش مشخص دارد و آن دلایل هم در جایگاه خود قابل توجه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نبود پیوست فرهنگی در صنایع، گفت: فارغ از اینکه صنعت مد و لباس میتواند در خدمت فرهنگ و ترویج اخلاق باشد، آیا برای زیرساختهای آن از جمله صنایع نساجی و پوشاک، پیوستههای فرهنگی و اجتماعی را لحاظ کردیم؟ اگر چنین ملاحظاتی به صورت الزام و حمایتهای قانونی وجود داشت بیتردید امروز در حوزه پوششهای ایرانی-اسلامی، بخش مهمی از مسائل پیش رو که ابعاد اقتصادی و صنعتی ماجراست مرتفع بود و جایی برای نگرانی نداشت.
قاضیزاده هاشمی از تهیه طرحی به صورت فوریت توسط گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم خبر داد که در آن از چادر به عنوان کالای فرهنگی حمایت میشود و افزود: این طرح به صورت مقدماتی در مرحله تدوین و کار کارشناسی است و درصدد تشکیل کارگروهی متناظر با محتوای کاربردی و فرهنگی با نمایندگان دستگاههای اجرایی و بدنه کارشناسی و پژوهشگران حوزه پوشش اسلامی و طراحان پوششهای اسلامی هستیم. وقتی چادر کالای فرهنگی باشد میتواند نقش خود را به عنوان نمادی از فرهنگ در جامعه ایفا و از موانع اقتصادی عبور کند.
وی اطلاعات و جزئیات طرح را به زمان تقدیم به هیئت رئیسه مجلس موکول کرد و گفت: با تصویب قانونی که چادر و نظایر آن کالای فرهنگی محسوب شود زیرساخت قانونی مناسبی برای رفع موانع تولید در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، ایجاد و بر اساس این مهم حوزه بازار توسعه و نیازهای معنوی و فرهنگی جامعه در سایه یک صنعت فرهنگیِ مصون از مشکلات اقتصادی تا حدود قابل توجهی رفع میشود.
* کشف حجاب با افزایش قیمت چادر مشکی در حال انجام است
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ در توئیتی نوشته بود که هزینه تهیه چادر مشکی در سال گذشته بین «۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان» بود ولی در حال حاضر و همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها به «۵۰۰ هزار» تا «یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان» رسیده است.
وی با هشتگ «نفوذ»، گرانی چادر مشکی در ایران را اقدامی در راستای «کشف حجاب» دانسته و نوشته بود: «کاری که رضاخان با کشف حجاب نتوانست انجام دهد با گرانی قیمت چادر در حال انجام است».
* تصویب «طرح چادر؛ کالای فرهنگی» چه تأثیری بر قیمت چادر دارد؟
سارا محمدی یکی از تولیدکنندگان عرصه حجاب با اشاره به تأثیرات تصویب این طرح گفت: قرار گرفتن چادر جز اقلام فرهنگی موجب کاهش قیمت چادر میشود و مصرفکنندگان چادر میتوانند با قیمت کمتری این محصول را خریداری کنند.
وی افزود: زمانی که چادر کالای فرهنگی محسوب شود، همانند کاغذ و صنایع دستی از جهت تأمین ارز شامل حمایتهای دولتی میشود. یکی از مشکلات تولیدکنندگان محصولات حجاب این است که به پارچه چادری ارز دولتی تعلق نمیگیرد. وقتی به پارچه چادری ارز تعلق گیرد قیمت آن حداقل تا یک سوم کاهش خواهد یافت.
این تولیدکننده ادامه داد: در صورتی که چادر مشکی جز اقلام فرهنگی قرار گیرد، تولیدکنندگان داخلی پارچه چادری نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت. وقتی کالای فرهنگی قرار باشد در داخل کشور تولید شود، وام و تسهیلات خوبی به آن اختصاص داده میشود و در صورت تصویب این پیشنهاد حمایتهای خوبی از تولید داخلی چادر مشکلی صورت خواهد گرفت و حتی امیدواریم کارخانههایی که قبلاً در این حوزه فعال بودند و اکنون تعطیل هستند نیز کار خود را از سر گیرند.
* مقصر گرانی چادر، دولت است
اسدالله سلیمانی رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب با اشاره به گرانی قیمتهای چادر گفت: ما از سه سال پیش در مجلس و با پیگیریهای خانم لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال این هستیم که طرح چادر؛ کالای فرهنگی را به تصویب برسانیم.
وی افزود: به نظر میرسد دولت آقای رئیسی باید حرکتی انجام دهد و در کنار آن مشوقهایی را برای خانمهای چادری داشته باشد. امروز هزینه پوشش یک خانم چادری به نسبت یک خانم مانتویی بسیار گران قیمت است؛ چراکه او علاوه بر چادر باید مانتو هم خریداری کند.
دولت آقای رئیسی باید حرکتی انجام دهد و در کنار آن مشوقهایی را برای خانمهای چادری داشته باشد. امروز هزینه پوشش یک خانم چادری به نسبت یک خانم مانتویی بسیار گران قیمت است؛ چراکه او علاوه بر چادر باید مانتو هم خریداری کند رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب ادامه داد: زمانی که بزرگترین تئوریسینهای غربی عنوان میکنند که دیگر ریزش بمب بر سر مردم ایران فایدهای ندارد و باید به دنبال ویرانی فرهنگ باشیم، امروز را باید پیش بینی میکردیم که شلوارهای زاپ دار بر تن جوانانمان باشد و یا روز به روز مانتوها کوتاهتر و روسریها عقب تر برود. ما امروز نباید عاملی برای اجرای پلیدیهای دشمن شویم.
وی افزود: امروز برخی از خانمها به دلیل گرانی چادر، مجبور هستند چادر نپوشند و مانتوهای بلند خریداری کنند.
سلیمانی گفت: دو ماه گذشته خانم لاجوردی به نمایشگاه مصلی برای بازدید آمد و در آنجا رسماً قول داد که طرح چادر؛ طرح فرهنگی را در مجلس پیگیری کنند.
وی ادامه داد: به نظر میرسد مقصر گرانی چادر تولیدکننده نیست، بلکه دولت است که اهتمامی نسبت به این موضوع ندارد.
سلیمانی بر تأثیر مثبت این مسئله بر تولید پارچه چادر مشکی داخلی نیز اشاره کرد و افزود: در صورتی که چادر مشکی جز اقلام فرهنگی قرار گیرد، تولیدکنندگان داخلی پارچه چادری نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت. وقتی کالای فرهنگی قرار باشد در داخل کشور تولید شود، وام و تسهیلات خوبی به آن اختصاص داده میشود و در صورت تصویب این پیشنهاد حمایتهای خوبی از تولید داخلی چادر مشکلی صورت خواهد گرفت و حتی امیدواریم کارخانههایی که قبلاً در این حوزه فعال بودند و اکنون تعطیل هستند نیز کار خود را از سر گیرند. از سوی دیگر شناخته شدن چادر به عنوان کالای فرهنگی به حذف مافیای فضای کسب و کار چادر مشکلی منجر خواهد شد و امیدواریم با این کار به زودی بتوانیم پای تولیدات خارجی چادر مشکلی را نه تنها از کشور قطع کنیم، بلکه مشتریان و بازارهای منطقهای این محصول را نیز از آن خود کنیم.
وی افزود: تولیدکنندگان محصولات حجاب طی ۲۰ سال اخیر در حوزه طراحی و تولید محصولات حجاب رشد کردهاند؛ این تولیدکنندگان سرمایه اجتماعی کشور محسوب میشوند، اما به علت خلأ قانون حمایتی به شدت دچار رکود شده و هیچکس به مشکل آنها رسیدگی نمیکند. کرونا موجب کاهش نقدینگی شدید تولیدکنندگان محصولات حجاب شده است و امیدواریم با رسیدگی به این تولیدکنندگان، صنعتی که میتواند منطقه را با طراحی و توانمندی ایرانی تحتالشعاع خود قرار دهد رونق گیرد.
سلیمانی در خصوص تأثیرات قرار گرفتن چادر در زمره اقلام فرهنگی، گفت: قرار گرفتن چادر جز اقلام فرهنگی موجب کاهش قیمت چادر میشود و مصرفکنندگان چادر میتوانند با قیمت کمتری این محصول را خریداری کنند. در زمینه بیمه و مالیات نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان محصولات حجاب رفع میشود و به تبع آن بسیاری از دغدغههای مردم از باب کیفیت و قیمت پوشاک عفیفانه نیز کاهش مییابد.
* تصویب طرح کافی نیست نظارت دولت را میطلبد
زهره سادات لاجوردی عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به گران بودن قیمت چادر گفت: قیمت چادر به دلایل مختلف بسیار گران است و یکی از دلایل این امر حضور واسطههای مختلف است. هم اکنون تنها یک کارخانه در کشور چادر تولید میکند و الباقی چادرها وارداتی است.
وی افزود: با توجه به اینکه بحث حجاب و عفاف مهم است، باید کالا مستقیم به دست مصرف کننده برسد یعنی شرایط به گونهای فراهم شود تا شاهد قیمتهای چندبرابری نباشیم. در این زمینه باید برای چادر به عنوان یک کالای فرهنگی سرمایه گذاری کرد و چادر به عنوان کالای فرهنگی شناخته شود که این امر با تحقق گسترش کارخانههای داخلی امکان پذیر خواهد بود.
علاوه بر کاهش واسطهها در واردات چادر، اگر طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» در مجلس به تصویب برسد، دولت حتماً باید نظارت کافی داشته باشد؛ چراکه وقتی تعرفه چادر کاهش یابد، ممکن است از چادر برای مصارف دیگر همچون مانتو و.... استفاده شود. دولت این نظارت را باید داشته باشد تا کاهش تعرفه پارچه تنها برای چادر باشد عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر کاهش واسطهها در واردات چادر، اگر طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» در مجلس به تصویب برسد، دولت حتماً باید نظارت کافی داشته باشد؛ چراکه وقتی تعرفه چادر کاهش یابد، ممکن است از چادر برای مصارف دیگر همچون مانتو و.... استفاده شود. دولت این نظارت را باید داشته باشد تا کاهش تعرفه پارچه تنها برای چادر باشد.
وی ادامه داد: ما موضوع چادر را در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کردیم و قرار بر این شد تا این موضوع به صورت اختصاصی در یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. همچنان پیگیر این موضوع هستیم و البته جناب آقای آقاتهرانی هم با این موضوع موافق است.
وی افزود: قرار است اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بازدیدی از بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن داشته باشند.
لاجوردی گفت: با توجه به اهمیت موضوع حجاب، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اهتمام ویژهای نسبت به طرح چادر؛ کالای فرهنگی خواهند داشت و امیدواریم به زودی مسأله را پیگیری و به نتیجه برسانیم.
وی ادامه داد: از آنجا که موضوعات متعددی از قبل در مجلس به منظور بررسی باقی مانده بود، همچنان نتوانستهایم برای بررسی این طرح جلسه اختصاصی بگذاریم. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه باشیم.
* برای حفظ ارثیه حضرت زهرا (س) چه کردهایم؟
دو سال از رفتن طرح چادر؛ کالای فرهنگی به مجلس میگذرد و طی این دو سال قیمت چادر به طور ناعادلانه افزایش یافته است تا جایی که شاهد قیمتهای ۵ میلیونی برای یک قواره چادر مشکی هستیم.
چادر ارثیه حضرت زهرا (س) است؛ اگر دولت و دستاندرکاران این امر نخواهند برای حفظ این ارثیه کاری کنند، آیا میتوانند در روز قیامت منتظر شفاعت دخت نبی باشند؟
روز به روز قیمت چادر افزایش مییابد و روز به روز تعداد چادریها کاهش مییابد و روز به روز دشمن پیروزیاش حتمی میشود. به نظر میرسد باید مسئولان از خواب غفلت بیدار شوند و دولت آقای رئیسی در این زمینه اهتمام ویژهای به خرج دهد تا بتوانیم شاهد فروش چادرهایی با قیمتهای مناسب باشیم.
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