فراخوان جشنواره ملی مشاعره رضوی به میزبانی شهرکرد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی اظهار کرد: بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در ۹ گروه ادبی و هنری در عرصه ملی و بینالمللی برگزار میشود که در این دوره، چهارمحال و بختیاری در بخش شعر و ادبیات میزبان چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هنر مشاعره یکی از جلوههای زیبا و زنده بازخوانی اشعار و جلوهگاهی از ذوق و ذکاوت شاعران و حافظان شعر است، افزود: چهاردهمین دوسالانه مشاعره رضوی به منظور ترویج معارف و سیره امام رضا (ع) از رهگذر شعر فارسی، تقویت حافظه فرهنگی، پرورش ذوق ادبی و ارتقای مهارت زبانی دوستداران ادب و فرهنگ ایرانیاسلامی و همچنین گسترش تعامل و همافزایی فرهنگی میان استانهای کشور در پرتو فرهنگ رضوی، اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهرکرد برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به انتشار فراخوان این رویداد ادبی از هفته دوم آذر ۱۴۰۴ تصریح کرد: سه مرحله آزمون تستی، برخط و حضوری برای برگزاری جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی در نظر گرفته شده است و علاقهمندان به شرکت در جشنواره میتوانند در ۲ رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال و ۲۶ سال به بالا، برای نامنویسی اقدام کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در مرحله تستی این رویداد که به صورت برخط برگزار خواهد شد، شرکتکنندگان به پرسشهایی پیرامون درک و دریافت ادبی، پیام و مضمون اشعار و تشخیص موسیقی شعر به شکل مقدماتی پاسخ میدهند.
فرجی درباره مرحله دوم جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی یادآور شد: در این مرحله، راهیافتگان مرحله نخست، در بستر وبیناری و در چند گروه با نظارت داوران به رقابت پرداخته و توانایی ادبی خود را در عرصه مشاعره به نمایشی میگذارند تا سرانجام برترینها برای حضور در مرحله نهایی مشخص شوند.
وی با بیان اینکه مرحله نهایی جشنواره مشاعره رضوی به صورت حضوری و با شرکت ۱۲ برگزیده در ۲ گروه سنی برگزار میشود، افزود: در پایان این مرحله، در هر رده، سه نفر به عنوان نفرات برتر و سه نفر به عنوان شایستگان تقدیر معرفی خواهند شد.
فرجی جوایز نفرات اول تا سوم این رویداد را به ترتیب ۲۵۰، ۲۳۰ و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در هر رده سنی نیز به سه شرکتکننده شایسته تقدیر، هدیه ۵۰ میلیون ریالی تعلق میگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین درخصوص گاه شمار چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی تصریح کرد: نامنویسی برای شرکت در این رویداد تا ۳۰ دی ادامه دارد و آزمون تستی مرحله نخست نیز هفته آخر بهمن برگزار میشود.
وی یادآور شد: زمان برگزاری مشاعره آنلاین و انتخاب نفرات برتر رقابتهای نهایی نیز نیمه نخست اسفند ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است و پس از آن در هفته نخست اردیبهشت سال آینده و همزمان با دهه کرامت، شهرکرد میزبان رقابتهای حضوری جشنواره مشاعره رضوی خواهد بود.
فرجی با بیان اینکه علاقهمندان به شرکت در جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی برای دریافت متن کامل فراخوان و نامنویسی در این رویداد میتوانند به تارنمای شمس توس به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند، افزود: شماره تماس ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ در پیام رسان ایتا نیز پاسخگوی سوالات احتمالی شرکتکنندگان است.
گفتنی است، بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در ۹ گروه شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، فیلم، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری و بخش پژوهشی در حال برگزاری است.
