«مریم زرنشان» دبیر جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» شد

همدان-در مراسمی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان، «مریم زرنشان» به عنوان دبیر جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در این مراسم با اشاره به برنامه‌های سه‌ماهه پایانی سال گفت: در این دوره دو رویداد ملی در استان برگزار می‌شود و با وجود امکان تجمیع یا تغییر سیاست‌ها، هرکدام از این برنامه‌ها به‌صورت مستقل و تخصصی برگزار خواهد شد.

وی افزود: پرداختن به حوزه کودک و نوجوان به‌عنوان آینده‌سازان کشور از اولویت‌های اصلی اداره‌کل است و تلاش داریم فضای رشد، بالندگی، نشاط و سرزندگی برای آنان فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان انتخاب دبیران متخصص را لازمه برگزاری موفق رویدادهای ملی دانست و گفت: ظرفیت‌های خوبی در حوزه شعر کودک و نوجوان وجود دارد و تلاش می‌کنیم جشنواره‌ای پویا با حضور چهره‌های تأثیرگذار ادبیات کشور برگزار شود.

جوادی همچنین از ارسال آثار ارزشمند از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.

