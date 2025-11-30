برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی با عنوان «سودای عشق» که از ۶ آذر به میزبانی قوچان آغاز به کار کرده بود عصر یکشنبه طی مراسمی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و معرفی برترینها در دو بخش تئاتر خیابانی و صحنهای به کار خود پایان داد.
در این تئاتر خیابانی، ایهان داوودی برای نمایش «مرکز» از خواف و بهار میرزاخانزاده برای «خاطرات سوخته» در رده بازیگران کودک تقدیر شدند. همچنین ستیا صفایی از تربتحیدریه برای «دخترک و مجسمه» تقدیر ویژه دریافت کرد.
در حوزه طراحی پوستر و بروشور، ستایش پارسا برای «زمین بیصدا» از قوچان، سلیم واحدی برای «آنچه تو میدانی» و سعید نظریان برای «هفتگاه» هر دو از مشهد، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کردند.
جایزه بخش موسیقی به رضا فرجی از قوچان برای «زمین بیصدا» و هادی کسایی از مشهد برای «هفتگاه» تعلق گرفت و کسایی تندیس جشنواره را نیز دریافت کرد.
در بخش طراحی فضا، دانیال راستین برای «مجنون» رتبه سوم، یاسر موسیپور برای «زمین بیادعا» رتبه دوم و سعید نظریان برای «هفتگاه» رتبه برتر را کسب کردند.
در بخش بهترین بازیگر زن، فهیمه افضلیراد برای «ارتفاعات اللهاکبر» رتبه سوم، فائزه معظمیان برای «خاطرات سوخته» رتبه دوم و زهرا موسوی برای «آنچه تو میدانی» رتبه نخست و تندیس جشنواره را دریافت کرد.
در بخش بازیگری مرد نیز حمیدرضا جندقی برای «ماراتن» و حسن قادری برای «دارت» مشترکاً رتبه سوم را کسب کردند، علی صدایی برای «آنچه تو میدانی» و دانیال راستین برای «مجنون» مشترکاً رتبه دوم را به دست آوردند و سعید نظریان با «هفتگاه» رتبه اول را دریافت کرد.
در بخش نویسندگی، از وحید ممیزی برای «اساطیر بیادعا» تقدیر شد، سعید خاکپور برای «آنچه تو میدانی» و «مجنون» رتبه سوم، مرتضی عیدی برای «زمین بیصدا» رتبه دوم و میلاد کاشانی به همراه سعید نظریان برای «هفتگاه» رتبه اول را به خود اختصاص دادند.
در کارگردانی، پریسا ریگی با «آنچه تو میدانی» و دانیال راستین با «مجنون» رتبه سوم، یاسر موسیپور برای «زمین بیصدا» رتبه دوم و سعید نظریان برای «هفتگاه» رتبه برتر را کسب کردند.
چهار اثر «هفتگاه»، «زمین بیصدا»، «مجنون» و «آنچه تو میدانی» نیز برای حضور در جشنواره کشوری تئاتر بسیج معرفی شدند.
در قسمت اجراهای صحنهای نیز در بخش طراحی پوستر و بروشور اجرای صحنهای، از سروش حیدری برای «شکارچیان مرزی» و نجمه ریحانی برای «دایناسور» تقدیر شد.
در بخش موسیقی، امیرارسلان تمری برای «۹ خط عمودی و یک خط اریب» رتبه سوم را کسب کرد و سجاد تاجیک برای «اتللو به روایتی» از خواف و مهدی حسنی برای «رویاهای روشن» از مشهد موفق به دریافت دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی شدند.
در بخش طراحی لباس تنها محبوبه سلطانی برای «رویاهای روشن» تقدیر شد و به علت نبود آثار مناسب، رتبه اول و دوم اعلام نشد.
در طراحی صحنه، هادی شیبانی برای «اتللو به روایتی» رتبه سوم، میثم نوریان برای «رویاهای شیرین» رتبه دوم و مهدی داوری برای «۹ خط عمودی و یک خط اریب» رتبه نخست را به دست آوردند.
در بخش نویسندگی، افق ایرجی با «هندیکم» رتبه سوم و علی سعیدیان برای «۹ خط عمودی و یک خط اریب» رتبه دوم را کسب کردند و جایزه رتبه اول در این بخش اهدا نشد.
در بخش بازیگری زن، بهاره فیروزهچی برای «راه رفتن روی اوقات حورا» رتبه سوم، بهار فاضلبهشتی و نادیا راشدی مشترکاً رتبه دوم، و نسترن دارایی برای «رویاهای شیرین» رتبه اول را دریافت کردند.
در بازیگری کودک نیز از مهرانه کوششی برای «اتللو به روایتی» تقدیر شد و پرهام همتیان برای «روزهای روشن» و امیرعلی صادقی با «جفت شش» برگزیده شدند.
در بخش بازیگری مرد، علی رضایی برای «شکارچیان مرزی» رتبه سوم، مرتضی عیدی برای «۹ خط عمودی و یک خط اریب» رتبه دوم و میلاد شهرکی برای «دایناسور» رتبه اول را به خود اختصاص داد.
در کارگردانی، اسماعیل بایگی برای «راه رفتن روی اوقات حورا» رتبه سوم، میثم نوریان برای «رویاهای شیرین» رتبه دوم و مهدی داوری برای «۹ خط عمودی و یک خط اریب» رتبه اول را کسب کردند.
چهار اثر «دایناسور»، «کربلای بیشمر»، «راه رفتن روی اوقات حورا» و «رویاهای روشن» نیز به عنوان نمایندگان بخش صحنهای به جشنواره کشوری معرفی شدند.
در بخش پایانی مراسم نیز از پیشکسوتان تئاتر قوچان همچون امیر رستگار، محمود ملتی، جواد رادمرد، اصغر نرگسی، عباس کاظمیان، علی گلستانی و حسن برزنونی تقدیر شد.
همچنین داوری این دوره از جشنواره را محمد کاظمتبار، فرشید تمری و سیدمحمد مداح حسینی در بخش صحنهای و حسین شمسآبادی، افشین ناصری و احسان روحی در بخش خیابانی برعهده داشتند.
نظر شما