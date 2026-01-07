پوستر جشنواره ملی مشاعره رضوی در شهرکرد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی پوستر جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی در نشست معارف مدیران استان با اشاره به فعالیت بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) زیر نظر وزارت فرهنگ، گفت: این بنیاد در راستای تبیین، ترویج و گسترش اندیشه امامت و تحکیم نظام ولایت و در مسیر گفتمان‌سازی و جریان سازی زیست‌بوم فرهنگی و هنری پیرامون معارف و سیره امام رضا (ع)، برگزاری جشنواره‌های مختلفی را در دستور کار دارد.

فرجی افزود: امسال در مجموع بیست و دومین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، ۳۲ استان میزبان رویدادهای مختلف این جشنواره در ۹ گروه فرهنگی و هنری است که چهارمحال و بختیاری در بخش شعر و ادبیات، برگزاری دوسالانه مشاعره رضوی برعهده دارد.

وی با بیان اینکه پیش از این ۱۰ دوره جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی و سه دوره جشنواره تولید کتاب رضوی در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است، میزبانی استان از رویداد دوسالانه مشاعره رضوی را فرصتی مناسب برای گسترش تعامل و هم‌افزایی فرهنگی در استان و میان استانی در پرتو فرهنگ رضوی دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه فراخوان دوسالانه مشاعره رضوی به میزبانی استان از هفته دوم آذر امسال منتشر شده است، تصریح کرد: این رویداد ادبی در سه مرحله آزمون تستی، برخط و حضوری برگزار خواهد شد.

فرجی یادآور شد: ۲ رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال و ۲۶ سال به بالا برای شرکت علاقه‌مندان در این رویداد ادبی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه جوایز نفرات اول تا سوم این رویداد به ترتیب ۲۵۰، ۲۳۰ و ۲۰۰ میلیون ریال است، گفت: در هر رده سنی نیز به سه شرکت‌کننده شایسته تقدیر، هدیه ۵۰ میلیون ریالی تعلق می‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین ۳۰ دی را آخرین مهلت نام‌نویسی برای شرکت در جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی بیان کرد و افزود: علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند با مراجعه به تارنمای شمس توس به نشانی www.shamstoos.ir متن کامل فراخوان را دریافت کنند.

گفتنی است، بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در ۹ گروه شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، فیلم، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری و بخش پژوهشی در حال برگزاری است.