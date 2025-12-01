  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

نصب پرینترهای مجهز به کاتر روی دستگاه‌های فروش بلیت در مترو آغاز شد

نصب پرینترهای مجهز به کاتر روی دستگاه‌های فروش بلیت در مترو آغاز شد

مدیر درآمد بلیت شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آغاز فرآیند نصب پرینترهای جدید مجهز به کاتر با هدف سهولت در خرید بلیت تک‌سفره مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیب جعفری مدیر درآمد بلیت شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تسهیل خرید بلیت تک‌سفره گفت: با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته جهت رفع مشکل مسافران در تهیه بلیت تک سفره کاغذی، پرینترهای مجهز به کاتر برای نصب بر روی دستگاه‌های فروش بلیت خریداری شده و عملیات نصب این تجهیزات از ابتدای آبان ماه در ایستگاه‌های منتخب آغاز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۰ دستگاه در ۹ ایستگاه پرتردد مترو نصب شده و این روند به‌تدریج به سایر ایستگاه‌ها تعمیم خواهد یافت. جعفری تصریح کرد: طی چند ماه آینده تمامی ایستگاه‌های متروی تهران به این تجهیزات جدید مجهز خواهند شد.

مدیر درآمد بلیت شرکت بهره‌برداری مترو تهران خاطرنشان کرد: این پرینترها بلیت را به‌صورت برش‌خورده تحویل می‌دهند و به این ترتیب مشکلاتی که پیش از این هنگام جدا کردن بلیت از دستگاه‌ها وجود داشت، به طور کامل برطرف خواهد شد.

کد خبر 6673831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها