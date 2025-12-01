به گزارش خبرگزاری مهر، مسیب جعفری مدیر درآمد بلیت شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تسهیل خرید بلیت تکسفره گفت: با توجه به بررسیهای صورتگرفته جهت رفع مشکل مسافران در تهیه بلیت تک سفره کاغذی، پرینترهای مجهز به کاتر برای نصب بر روی دستگاههای فروش بلیت خریداری شده و عملیات نصب این تجهیزات از ابتدای آبان ماه در ایستگاههای منتخب آغاز شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۹۰ دستگاه در ۹ ایستگاه پرتردد مترو نصب شده و این روند بهتدریج به سایر ایستگاهها تعمیم خواهد یافت. جعفری تصریح کرد: طی چند ماه آینده تمامی ایستگاههای متروی تهران به این تجهیزات جدید مجهز خواهند شد.
مدیر درآمد بلیت شرکت بهرهبرداری مترو تهران خاطرنشان کرد: این پرینترها بلیت را بهصورت برشخورده تحویل میدهند و به این ترتیب مشکلاتی که پیش از این هنگام جدا کردن بلیت از دستگاهها وجود داشت، به طور کامل برطرف خواهد شد.
