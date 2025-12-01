به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «حرم تا حرم» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مصطفی دالایی، روایتی از طولانی‌ترین پیاده‌روی اربعین است. این اثر مستند در بخش «مجموعه مستند» نهمین جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارد و یکی از قسمت‌های آن به نمایندگی از شبکه مستند سیما پخش شد.

مصطفی دالایی مستندساز درباره سوژه «حرم تا حرم» و کارگردانی آن به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه مستند، روایتی متفاوت از یک سفر خاص است؛ سفری به طول ۲۵۰۰ کیلومتر که با پای پیاده انجام می‌شود و حدود ۳ ماه زمان می‌برد. داستان این سفر که سوژه مستند «از حرم تا حرم» شده است، ماجرای پیاده‌روی از حرم مطهر رضوی تا حرم امام حسین (ع) در ایام اربعین است و ما سعی کردیم حال و هوای یک گروه مسافر در این سفر و پس از آن را منعکس کنیم.

وی ادامه داد: این گروه به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که دقیقاً در روز اربعین، در بین‌الحرمین باشند و برای سیدالشهدا عزاداری کنند. سفر آنها حدود ۹۰ روز قبل از فرارسیدن اربعین از مشهد آغاز می‌شود و تمام مسیر را پیاده طی می‌کنند. ما هم در یکی از سفرهایشان با آنها همراه شده‌ایم.

این فیلمساز مستند با اشاره به قدمت این آئین گفت: قدمت این پیاده‌روی به حدود ۲ دهه می‌رسد. به گفته خودشان، اولین سفرشان در سال ۱۳۸۶ بوده و تا به امروز این پیاده‌روی را هر سال برگزار کردند. از آنجا که روز اربعین در هر سال تغییر می‌کند و در سال‌های اخیر حدود مرداد و تیر بوده است، آنها بخشی از پیاده‌روی‌شان را در روزهای بسیار گرم تابستانی در بیابان‌های خور و بیابانک انجام می‌دهند و همین موضوع چالش بسیار سختی برای آنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پرسش‌هایی که مخاطب با دیدن این فیلم برایش پیش می‌آید، گفت: شاید بیننده مستند این سوال را بپرسد که در بازه زمانی ۳ ماهه، معیشت خانواده‌های این افراد چگونه تأمین می‌شود؟ باید پاسخ بدهم که اکثر این افراد، شغل آزاد دارند؛ برای مثال، نقاش، آهنگر یا گچ‌کار هستند. شاید در ظاهر فکر کنیم که در این مدت سه ماهه معیشت‌شان سخت می‌شود، اما خودشان روایت‌های جالبی را تعریف می‌کنند و می‌گویند هر سالی که به این سفر رفتند، کسب و کارشان برکت بسیار متفاوت‌تری نسبت به سال‌هایی که به این پیاده‌روی نرفتند، پیدا کرده است. به نظرم این افراد، به نوعی با امام حسین (ع) معامله کردند و برکتش را در زندگی‌شان دیده‌اند.

دالایی با اشاره به روند تولید این مستند گفت: تصویربرداری این مستند چند سال زمان برد؛ قسمتی از آن در عراق و بخشی دیگر در ایران تصویربرداری شد، همچنین تعدادی از افرادی را که در این پیاده‌روی شرکت کرده بودند انتخاب کردیم و با حضور در محیط اجتماعی و محل کارشان، چه در عراق و چه در مشهد، با آنها مصاحبه کردیم. از آنها درباره احوالات‌شان بعد از حضور در پیاده‌روی اربعین پرسیدیم و آنها از خاطرات و شیرینی‌های این سفر گفتند. البته سفر من به عتبات با این گروه، تنها یکبار رخ داد، اما برای پیدا کردن آنها چند بار به مشهد رفتم. در این پیاده‌روی حدود ۱۰۰ نفر حضور داشتند که ما در ۴ قسمت از مجموعه «حرم تا حرم» با ۱۰-۱۵ نفر از آنها گفتگو کردیم.

وی درباره منابع تصویری این مستند نیز گفت: روایت تصویری ما شامل ۲ بخش اصلی است؛ اولین بخش، فیلم مصاحبه‌هایی است که خودمان گرفتیم و علاوه بر مصاحبه‌هایی در طول پیاده‌روی و بعد از آن، خود زائران نیز فیلم‌های آرشیوی بسیار خوبی از سفرهای سال‌های قبلی‌شان داشتند که در تولید و تدوین فیلم به ما کمک زیادی کرد.

عوامل تولید این مستند عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: مصطفی دالایی، محقق: سپیده رضایی‌نیا، تدوین: مرتضی صادقی، نویسنده نریشن: مهدی فیاضی‌کیا و فیلمبردار: مصطفی دالایی، مسعود جعفری و مسعود کهن‌دل.