افشای یک جنایت؛ رقابت نظامیان انگلیسی بر سر کشتن مردم در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، افسر بلندپایه سابق انگلیس با کد شناسایی N1466 در شهادت خود برابر یک کمیته تحقیقاتی اعتراف کرد که نیروهای ویژه این کشور مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شده‌اند.

وی اضافه کرد که نیروهای ویژه انگلیس در عملیات‌های شبانه خود از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ اقدام به کشتار غیرنظامیان بی گناه از جمله کودکان در میان خانواده‌هایشان کرده‌اند.

این افسر سابق انگلیس بیان کرد که نیروهای مذکور بعد از ارتکاب جنایات جنگی برای توجیه این جنایات دست به ارائه ادله و مدارک دروغین زده‌اند. وی همچنین از اینکه در آن زمان چنین جنایاتی را به پلیس نظامی ابلاغ نکرده ابراز پشیمانی کرد.

شخص مذکور تصریح کرد که چنین جنایاتی تنها در میان یک گروه کوچک از نیروهای انگلیسی انجام نمی‌شود بلکه در میان نیروهای ویژه این کشور امری شایع است.

وزارت دفاع انگلیس بعد از انتشار گزارشاتی در خصوص ۵۴ مورد مشکوک در این زمینه و رقابت نیروهای این کشور در ثبت تعداد بیشتری از قربانیان تحقیقاتی را آغاز کرده است.