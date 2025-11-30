پاکستان: عملیات نظامی علیه افغانستان به درخواست قطر متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «تایمز اسلام‌آباد»، محمد اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد ماه گذشته به درخواست قطر، عملیات نظامی برنامه‌ریزی‌شده علیه افغانستان را متوقف کرده است.

وی گفت وزارت خارجه قطر پس از اطلاع از آماده شدن پاکستان برای اقدام نظامی، خواستار میانجی‌گری و توقف عملیات شد و به همین دلیل، اقدامی که قرار بود همان شب انجام شود، لغو شد.

این مقام پاکستانی، خواستار بازنگری طالبان افغانستان در سیاست‌های خود شد و گفت: پاکستان توان مقابله با تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان را دارد و افزایش حملات تروریستی، نباید این توهم را ایجاد کند که اسلام‌آباد، توان دفاع از خود را ندارد.

اسحاق دار، همچنین بهبود روابط دوجانبه با کابل را به توقف حمایت طالبان افغانستان از گروه‌های تروریستی دانست و گفت صلح در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری است.

در بخش دیگری از این نشست، دار اعلام کرد پاکستان برای مشارکت در نیروی بین‌المللی تثبیت غزه آمادگی دارد، اما وارد روند خلع سلاح حماس نخواهد شد و مأموریت اسلام‌آباد «حفظ صلح» است.