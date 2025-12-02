۳ کشته در پی بارش شدید باران ناشی از توفان «دیتوا» در هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، بارانها همچنین به بیش از ۲۰۰ خانه و کلبه آسیب رسانده و ۵۶۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این ایالت را زیر آب برده است.
به گفته مقامات محلی، سی و هشت اردوگاه امدادی در مناطقی که پیشبینی بارندگی شدید شده بود، برپا شده است و تا کنون، ۲۳۹۳ نفر در این اردوگاهها اسکان یافته اند.
در همین حال، ۲۸ تیم از نیروهای واکنش به بلایای طبیعی ایالتی و نیروی واکنش به بلایای طبیعی ملی مستقر شدهاند و ۱۰ تیم دیگر نیز فراخوانده شدهاند.
رسانه دولتی «آل ایندیا رادیو» هم اعلام کرد که توفان دیتوا، که در حال حاضر ۸۰ کیلومتر از سواحل تامیل نادو-پودوچری فاصله دارد، طی سه ساعت آینده بر فراز جنوب غربی خلیج بنگال و سواحل شمالی مجاور تامیل نادو-پودوچری به یک توفان عمیق تبدیل خواهد شد.
توفان دیتوا روز جمعه سریلانکا، کشور همسایه، را درنوردید و بارشهای سیلآسا باعث رانش زمین و سیل شد. آمار کشتهشدگان به ۲۱۲ نفر افزایش یافته و ۲۱۸ نفر دیگر نیز در این کشور مفقود شدهاند.
