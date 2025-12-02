  1. استانها
میرحسینی: استان یزد فردا بارانی می‌شود

یزد_ کارشناس هواشناسی اداره‌کل هواشناسی استان یزد گفت: از عصر چهارشنبه شاهد بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان یزد خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس میرحسینی گفت: از بعد از ظهر چهارشنبه تا صبح پنجشنبه افزایش ابر، افزایش سرعت باد و در برخی مناطق بویژه ارتفاعات مناطق شمالی و شرقی استان بارش پراکنده باران را داریم.

میرحسینی با بیان اینکه برای امروز روند افزایش دما ادامه دارد افزود: از اواخر وقت چهارشنبه با شمالی شدن جریانات کاهش دما در استان رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: همچنان انباشت آلاینده‌ها را در مناطق صنعتی و پرتردد شهری داریم.

میرحسینی گفت: سبز دشت با منفی ۳ سردترین نقطه استان و روز گذشته اردکان با دمای ۲۵ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است. دمای صبحگاهی امروز یزد ۸ درجه سانتیگراد بوده است و روز گذشته در گرم‌ترین زمان به ۲۲ درجه رسیده است.

