یوسفیان: امنیت آران و بیدگل بدون همکاری مردم تامین نمی شود

علی محمد یوسفیان در حاشیه نشست آموزشی و توجیهی مدیران بانکها و صندوقهای قرضالحسنه شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر امنیت مالی و فیزیکی مراکز بانکی را یکی از ارکان اساسی امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دانست و اظهار کرد: خواهان هوشیاری مضاعف همه ارکان برای مقابله با تهدیدات هستیم.
وی با اشاره به اینکه این جلسه که با هدف تقویت هماهنگیهای امنیتی و اجرایی برگزار شد، ابراز کرد: دغدغه اصلی در حوزه اقتصادی، امنیت بانکها است و امنیت این نهادها ارتباط مستقیمی با امنیت روانی جامعه دارد و نقش مهمی در قوام و سربلندی کشور ایفا میکند.
فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: هماهنگی و همافزایی بین ارکان شورای تأمین شهرستان، یعنی نیروی انتظامی، ناحیه مقاومت بسیج و اداره اطلاعات به ریاست فرماندار، تضمینکننده امنیت فضاهای قانونی شهرستان است، اما این مهم بدون همکاری مردم محقق نخواهد شد.
وی در تشریح ابعاد امنیتی، به ضرورت توجه همزمان به امنیت فیزیکی و سایبری اشاره کرد و گفت: مسائلی مانند عدم در معرض دید بودن صندوق پول و بهبود کیفیت دوربینهای مداربسته، از مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
یوسفیان تصریح کرد: در عصری که دادهها مستقیماً به پول تبدیل میشوند و سارقان با ارسال یک پیامک حسابها را خالی میکنند، حفاظت از این دادهها وظیفه بانکها به عنوان مسئولیت اجتماعی است.
وی با تشبیه بانکها به «قلعههای مستحکم»، تأکید کرد: این قلعهها در برابر تهدیدات روزافزون ایستادهاند و دروازه این قلعه با همکاری مشترک نیروی انتظامی، رؤسای بانکها، مردم و اعضای شورا باید تقویت شود.
فرماندار آران و بیدگل بر اهمیت اعتماد متقابل مردم و بانکها تأکید کرد و گفت: آنچه مسلم است، اعتماد مردم به سیستم بانکهاست؛ این اعتماد یکطرفه نیست و همه ما باید تلاش کنیم تا مشتریان که سهم بزرگی در امنیت دارند، خود دچار ناامنی نشوند.
وی در پایان، با یادآوری خدمات و زحمات رؤسای پیشین و فعلی بانکها و صندوقهای قرضالحسنه منطقه، ابراز امیدواری کرد که همکاریها منجر به محیط امن، سالم و شادابتر برای مردم و در نهایت «رضایت کامل مردم» شود.
