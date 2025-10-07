یوسفیان: نیروی انتظامی رکن اساسی تأمین امنیّت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر علی‌محمد یوسفیان صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته فراجا، با استناد به کلامی از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه «سربازان، به اذن خداوند، دژ مردم، زینت زمامداران، مایه عزت دین و امنیت‌اند» اظهار کرد: جایگاه محوری نیروی انتظامی در حفظ نظم و ایجاد اعتماد عمومی بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در سه محور اساسی ابراز کرد: حُصُونُ الرَّعیَّةِ (دژ مردم) به عنوان پناهگاه و مایه آرامش جامعه، زَینُ الوُلاةِ (زینت زمامداران) به عنوان نماد تدبیر نظام، و عِزُّالدِّینِ (مایه ارجمندی دین) به عنوان حافظ ارزش‌ها این سه محور اساسی است.

فرماندار آران و بیدگل وظیفه اصلی پلیس را حفظ و استقرار امنیت دانست و تصریح کرد: امنیت امری دو سویه است؛ هم تأمین‌کننده حقوق شهروندان است و هم موجب ایجاد اعتماد در مردم و پایبندی آنان به قانون می‌شود.

وی نیروی انتظامی را رکن اساسی امنیت ملی و اولین نقطه اتصال مردم با حاکمیت معرفی کرد و گفت: نیروی انتظامی هم مظهر اقتدار در برابر قانون‌شکنان و هم نماد مهربانی با مردم است.

یوسفیان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نقشی حیاتی در شکل‌گیری «اعتماد عمومی» به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی را دارد، افزود: مردم، شکل حاکمیت، اخلاق حاکمیت و تغییر رفتارها را در نحوه برخورد و رفتار نیروی انتظامی مشاهده می‌کنند.

وی ضرورت مواجهه نیروی انتظامی با مردم را بر پایه اخلاق و فراتر از قانون دانست و تأکید کرد: احساس صحیح و عینی ادب، اخلاق و مهارت حرفه‌ای نیروی انتظامی، توسط مردم، محقق می‌شود.

فرماندار آران و بیدگل با تأکید بر لزوم برخورد مبتنی بر اخلاق و فرای قانون، به بیانی از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که گفت: ایشان تاکید دارند که امروز نیروی انتظامی در خدمت مردم، در کنار مردم و پشتیبان آنان است و آحاد مردم نیز به این نیرو افتخار می‌کنند و به آن اعتماد دارند.

وی به شعار امسال هفته نیروی انتظامی با عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» اشاره کرد و لازمه تحقق این امر را تقویت و پشتیبانی آحاد مردم دانست.

یوسفیان در پایان تأکید کرد: مردم مهم‌ترین عامل برقراری امنیت در جامعه هستند؛ امری که در جنگ ۱۲ روزه به عینه مشاهده شد.