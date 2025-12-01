سفر «بچه مردم» به شهرهای فاقد سینما آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، اکران فیلمسینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه کنندگی سیدعلی احمدی از اواخر مهر با پخش سینمایی شهر فرنگ در سینماهای سراسر کشور آغاز شد و این فیلم تاکنون توانسته حدود ۱۲ میلیارد فروش و ۱۴۰ هزار مخاطب را تجربه کند. این فیلم با رفتن به چرخه اکران سیار، دور جدیدی از نمایش عمومی را تجربه خواهد کرد.
اکران سیار «بچه مردم» از دوشنبه ۱۰ آذر در سراسر کشور آغاز میشود و از این طریق، امکان نمایش این فیلم در شهرهای بدون سینما نیز فراهم میشود.
این فیلم به اهتمام یوسف اصلانی تولید شده و محصول بهشت امام رضا (علیه السلام) است.
پوستر جدید این فیلم را زهره سراج طراحی کرده است و تبلیغات آن توسط موسسه شهر فرنگ انجام میشود.
بهمن سبز در راستای گسترش عدالت فرهنگی، طرح اکران سیار برای شهرهای بدون سینما را راهاندازی کرده است. در این راستا، تاکنون در بیش از ۱۰۰۰ شهر از ۱۴۳۰ شهر کشور، حداقل یکبار تجربه نمایش فیلم سینمایی برای مردم فراهم شده است.
اکران سیار «بچه مردم» از دوشنبه ۱۰ آذر آغاز شده است و علاقهمندان برای هماهنگی اکران سیار این فیلم در مدارس، کانونهای فرهنگی و دانشگاههای سراسر کشور میتوانند به سایت esayar.ir مراجعه کنند.
