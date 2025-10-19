  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

 اکران «بچه مردم» و «غریزه» از ۳۰ مهر

چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه ۲۷ مهر در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد که فیلم‌های «بچه مردم» به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش شهر فرنگ و «غریزه» در گروه آزاد با پخش عامریان فیلم از چهارشنبه ۳۰ مهر اکران شوند.

ندا زنگینه

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
