۲ فیلم جدید در راه اکران؛ مشکل اکران «غریزه» حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه سینما، سیزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۲۰ مهر در سازمان سینمایی با حضور مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، علی میرزایی نماینده‌ سازمان سینمایی و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

در سیزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش مصوب شد که فیلم سینمایی «سالن ۴» به سرگروهی سینما ملت بعد از فیلم «ناجورها» با پخش هدایت فیلم و فیلم سینمایی «کج پیله» به سرگروهی پردیس سینمایی کورش بعد از فیلم «حرکت آخر» با پخش فیلمیران از تاریخ چهارشنبه ۲۳ مهر اکران شوند.

همچنین فیلم سینمایی «بچه مردم» از تاریخ ۳۰ مهر به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش شهر فرنگ، فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال با پخش بهمن سبز بعد از فیلم «قسطنطنیه»، فیلم سینمایی «قرمز یواش» در سرگروه پردیس سینمایی ملت با پخش آفتاب عالم تاب بعد از فیلم «سالن ۴» روی پرده برود.

همچنین فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی با پخش خانه فیلم بعد از فیلم «شاه نقش» و فیلم سینمایی «خاتی» به سرگروهی ایران مال با پخش نیمروز فیلم بعد از فیلم «لاک پشت» و فیلم سینمایی «غریزه» در گروه آزاد با پخش عامریان فیلم از ۳۰ مهر اکران شوند.