پیام تسلیت مهاجرانی به سقاب اصفهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پی درگذشت ناگهانی همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، در پیامی مصیبت وارده به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت فاطمه مهاجرانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

برادر ارجمند، جناب آقای سقاب اصفهانی

با تأسف و تأثر فراوان، درگذشت همسر بزرگوارتان مرحومه مغفوره فاطمه حیدری یزدی را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم. مصیبت از دست دادن همراه زندگی، اندوهی سترگ است و امیدوارم خدای بزرگ، رحمت واسعه خود را شامل حال آن مرحومه گرداند و به شما و فرزندان عزیزتان صبر، آرامش و شکیبایی عطا فرماید.

از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی نیک‌سیرت علوّ درجات و برای بازماندگان محترم، اجر و سلامتی مسألت دارم.

فاطمه مهاجرانی

سخنگوی دولت