  1. سیاست
  2. دولت
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

تسلیت معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور به سقاب اصفهانی

تسلیت معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور به سقاب اصفهانی

معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر و فرزند سقاب اصفهانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر و فرزند اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت و از خدای متعال برای وی صبر و شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت کرد.

متن پیام اسماعیلی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی

مصیبت وارده را صمیمانه به جناب عالی و دیگر بازماندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم. از بارگاه حضرت حق عز و جل برای همسر ارجمند و فرزند گرامیتان مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای شما صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.

محسن اسماعیلی

معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور

کد خبر 6676555
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها