تسلیت معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور به سقاب اصفهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر و فرزند اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت و از خدای متعال برای وی صبر و شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت کرد.
متن پیام اسماعیلی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی
مصیبت وارده را صمیمانه به جناب عالی و دیگر بازماندگان محترم تسلیت عرض میکنم. از بارگاه حضرت حق عز و جل برای همسر ارجمند و فرزند گرامیتان مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای شما صبر جمیل و اجر جزیل مسألت مینمایم.
محسن اسماعیلی
معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور
