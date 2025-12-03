تسلیت معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور به سقاب اصفهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر و فرزند اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت و از خدای متعال برای وی صبر و شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت کرد.

متن پیام اسماعیلی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی

مصیبت وارده را صمیمانه به جناب عالی و دیگر بازماندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم. از بارگاه حضرت حق عز و جل برای همسر ارجمند و فرزند گرامیتان مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای شما صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.

محسن اسماعیلی

معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور