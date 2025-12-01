پیام تسلیت مشاور و دستیار رهبری به سقاب اصفهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور را تسلیت گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس‌جمهور

با کمال تأسف و تأثر، حادثه دلخراش درگذشت همسر گرامی‌تان موجب اندوه عمیق گردید. تحمل این سانحه ناگوار جز با عنایات الهی میسر نمی‌گردد.

ضمن ابراز همدردی صمیمانه، مراتب تسلیت و تأثر عمیق این‌جانب را پذیرا باشید.

از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و برای فرزندان عزیز و مجروحان این حادثه شفای عاجل و برای جناب‌عالی و خانواده محترم، صبر و بردباری مسئلت می‌نمایم.

امید است لطف و حکمت الهی، تسکین‌بخش این مصیبت جانکاه و مایه آرامش دل‌های داغدار باشد.

محمد مخبر